El juez rechaza la práctica de nuevas pruebas que reclama Sinaí Giménez

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cangas rechazó la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la defensa del Rey de los Gitanos Gallegos, Sinaí Giménez y que están relacionadas con la cooperativa y la vinculación de diversas empresas a la familia de los Morones. El juez señala que las pares no gozan de un derecha limitado a que sean admitidas todas las pruebas que se proponen .Considera que las diligencias solicitadas no son ni pertinentes ni útiles. Recuerda que el presente procedimiento: "Operación Vida" se inició con la interposición de una querella del Ministerio Fiscal, a la que acompaña como acusación particular la de los testigos protegidos, bajo la dirección letrada de Alfredo Iglesias. Mantiene el juez que en la querella se investigan la comisión de hechos que revistes indiciariamente caracteres de delito de coacciones, amenazas, organización criminal, blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental. Que se investiga la existencia de una posible organización criminal dedicada a la realización de diversos delitos en la provincia y que la citada organización estaría compuesta por los investigados, "tratándose de una organización perfectamente establecida, en un orden jerárquico expreso. De forma indiciaria, la organización tiene por objeto la realización de delitos, mediante el control de los mercados de venta ambulante de la provincia y a tal efecto han constituido una cooperativa a la que obligan a afiliarse, mediante amenazas e intimidaciones a los diversos comerciantes que no forman parte de su grupo. Este sistema es operativo desde 2013.