Sergio Iglesias es la cara de Ciudadanos en Cangas. Entró en el partido procedente de la agrupación independiente Cangas Decide que lidera José Luis Gestido, en enero de 2019 para hacerse cargo de la agrupación local del partido naranja y ayer aseguraba que sigue con la misma idea que ahora, pese a los malos resultados a nivel estatal y la dimisión del presidente Albert Rivera, de consolidar el partido. Reconoce que los resultados han sido injustos con Albert Rivera, "porque no ha hecho nada para merecerlos de esta manera".

Este vecino de Coiro y gerente de seguros, reconoce que en política cuando hay caballo ganador todo el mundo se apunta y cuando no lo hay, las cosas se van diluyendo, pero insiste en que él seguirá en Ciudadanos, a las órdenes del partido, sin dar un paso en falso que pueda provocar una polémica y porque entiende que en Cangas y a nivel de Morrazo hay una base sólida de votantes y que aunque se está en el peor momento a nivel estatal, sigue habiendo apoyos a las ideas del partido. Está convencido de que se puede crear un grupo sólido, solvente y con futuro y consolidar "la idea con la que nacimos".

Añade que los números son duros, pero confía en la base sólida de los vecinos en O Morrazo, aunque a pesar de que en Moaña no se haya logrado formar una estructura de Ciudadanos, no renuncia a que la haya. Entiende que el proyecto no va a ser a corto plazo, y no se da por vencido para crear "ea báse sólida y de futuro, que crezca y se consolide".

Ciudadanos solo obtuvo en Cangas el 4,56% de los votos. Fueron 655. Eso sí,el partido de Rivera estuvo por encima del de Errejón con 413 (2,87%), muy cerca de esa categoría de "otros partidos" que no supusieron más del 1% de representación. En esa categoría está el Partido Animalista Pacma con 133 votos (0,93%) y 89 menos que en las anteriores Generales; EB (Escaños en Blanco) que obtuvo 26 votos; Partido Comunista, otros 26; Recortes Cero, 19; y Por un Mundo Más Justo (PUM+J), 13.