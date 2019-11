Herido grave un obrero tras caer de un andamio en una obra en el centro de Bueu

Un obrero resultó ayer herido grave tras caer del andamio en el que trabajaba en un edificio en el centro de Bueu y fue ingresado en la UCI del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No estaba claro a la altura de qué piso estaba trabajando porque en el momento del accidente se encontraba solo, aunque todo indica que la caída al vacío se produjo al menos desde unos diez metros. Se precipitó hacia el patio interior de la propiedad colindante y quedó encima del tejado de una terraza. Los servicios de emergencia tuvieron que evacuarlo con un sistema de cuerdas y poleas para poder desplazar la camilla. Fuentes consultadas señalan que el herido presentaba numerosas fracturas en las costillas, una de las cuales le pudo perforar el pulmón, y posibles daños en la columna vertebral

El accidente ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde en una obra en el barrio de Banda do Río. El herido es Genaro M.Ch., de 47 años de edad y vecino de la parroquia de Aldán. El edificio en el que trabajaba tiene frente hacia las calles Caripa y Rosalía de Castro y los trabajos, que se prolongaban desde hace meses, consistían en reparaciones en la fachada y la cubierta.

El aviso lo dio el dueño de la propiedad sobre la que cayó el trabajador, el exconcejal bueués José García Cuervo, que estaba en la zona en ese preciso instante. "No sé cómo cayó ni vi la caída. Yo estaba en el interior de uno de los cobertizos que hay en el patio cuando de repente escuché un ruido tremendo. Cuando salí al exterior vi que el obrero había caído sobre el tejado de la terraza", explicaba ayer visiblemente afectado el vecino.

Su primera reacción fue subir a la terraza y desde allí intentó hablar con el obrero para intentar evaluar su estado. No obstante, el hombre se encontraba inconsciente y no podía responderle. De inmediato solicitó ayuda a otros vecinos y procedió a llamar al 112, que movilizó a la Policía Local, Bombeiros do Morrazo, Guardia Civil y 061.

El rescate no estuvo exento de complejidad debido al lugar sobre el que se precipitó el trabajador. Los bomberos necesitaron emplear un sistema de cuerdas y poleas para poder sacar la camilla del tejado. Hasta el lugar acudió la ambulancia del 061 con base en Bueu y otra medicalizada. Médicos y sanitarios procedieron a estabilizar al herido y a intubarlo para su traslado a la UCI del hospital Álvaro Cunqueiro.

La Guardia Civil se hará cargo de la investigación de las circunstancias que rodean al accidente y deberá determinar si se cumplía la normativa de seguridad. El andamio en el que trabajaba el obrero tenía varias alturas, pero de momento se desconoce en cuál se encontraba cuando cayó. En la obra había otros dos compañeros, pero en ese instante estaban en otra parte del edificio. A pesar de la altura de la caída, fuentes presentes en el lugar explican que sin la presencia de la cubierta de la terraza el impacto hubiese sido peor.

La empresa para la que trabaja tiene su sede en la comarca de O Morrazo y al lugar acudió de inmediato el responsable. Entre las personas que se desplazaron al lugar estaba también el alcalde de Bueu, Félix Juncal, que en cuanto recibió el aviso de la Policía Local acudió para interesarse por lo sucedido y el estado del obrero.