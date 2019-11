Bueu estende a alfombra vermella para a preestrea dos seus "Anacos de vida"

O Centro Social do Mar de Bueu abarrotouse onte para a preestrea do programa "Anacos de vida", centrado na vila e que se emitirá na TVG esta tarde á partires das 19.00 horas. O formato permitiu recuperar parte da memoria e a historia bueuense a través de fotografías antigas, como puideron comprobar os asistentes á proxección de onte.

Entre o público estiveron presentes boa parte dos veciños que participaron no programa, como o mestre e investigador Arturo Sánchez Cidrás e un grupo duns 30 estudantes do colexio A Pedra, que se fixeron co protagonismo de boa parte do programa. Estivo presente un dos presentadores e o director do programa, Aser Álvarez.

A peza foi gravada pola produtora Arraianos entre os meses de setembro e outubro e non deixou indiferente a ninguén na vila pola presenza dun autocar dos anos 50 do pasado século da marca Mercedes Benz, que se converteu nunha improvisada máquina do tempo para descubrir as historias de veciños de Bueu que se agochan detrás de fotos antigas.

No pase de onte os asistentes xogaron a adiviñar a imaxe "misteriosa" dun persoeiro de sona internacional que estivo vencellado con Bueu.

Ao longo de todo o programa sobre a memoria de Bueu estivo moi presente a figura de Johán Carballeira, asasinado durante a Guerra Civil. María Jesús Otero tamén interviu para falar sobre a illa de Ons e o profesor Salvador Castro participou para falar sobre a historia da parroquia de Ermelo.

Sobre Cela falou o arquiveiro municipal Belarmino Barreiro e para o apartado adicado ás festas que se celebran na vila ao longo do ano o programa "Anacos de vida" contou coa axuda da Asociación Cultural Santos Reis. Loli Docampo e Xaime Toxo explicaron a vida no Bueu dos anos 30 do pasado século. O programa acadou en Bueu un dos seus grandes obxectivos, como é fomentar o diálogo entre os máis novos e os maiores. Os xóvenes encargáronse de dixitalizar as fotos antigas e subilas ás redes sociais.

San Martiño

Hoxe continúa o programa das Festas de San Martiño en Bueu cun campionato de trompos e bólas, ás 11.00 horas, no recinto da Estacada. Ás 17.00 horas, en Montero Ríos, partirá a XXIV Carreira Pedestre San Martiño. A categoría absoluta partirá ás 19.00 horas. Pola noite, na carpa das Lagoas, actuarán Betty&The Amish e Jinetes del trópico.