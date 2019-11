La Guardia Civil denuncia a 11 jóvenes por consumo de drogas en un bar de Bueu

La Guardia Civil denunció a 11 jóvenes por tenencia y consumo de drogas en un bar de Bueu y se incautó de pequeñas cantidades de estupefacientes. Ocurrió durante una operación desarrollada contra el tráfico minorista de estupefacientes en la localidad. El despliegue operativo se llevó a cabo el pasado miércoles por la tarde por efectivos del instituto armado de la Guardia Civil de Pontevedra y de la Patrulla Fiscal y Fronteras con base en Marín.

En el transcurso del operativo se realizaron distintos puntos de verificación de vehículos y personas en las vías de acceso a la localidad de Bueu y se procedió a la inspección de un bar en el que se sospechaba que se consumían drogas. En la inspección del establecimiento, ubicado en una calle céntrica, 11 de los 15 clientes que se encontraban en el interior fueron identificados por posesión y consumo de diferentes sustancias, la mayor parte hachís y marihuana, que fueron confiscadas. Uno de los jóvenes denunciados es menor de edad.

El responsable del local, por su parte, fue denunciado por una serie de infracciones administrativas como no presentar la licencia municipal de apertura, carecer del cartel de prohibición de venta de alcohol a menores, no presentar la póliza del seguro de responsabilidad civil y no estar dado de alta en la seguridad social, entre otras. Además, también fue denunciado por permitir el consumo de drogas y tabaco en el interior.

Desde la Guardia Civil aseguran que estos dispositivos contra el tráfico de droga se llevan a cabo de forma periódica y forman parte del plan operativo de respuesta contra el consumo en zonas, lugares y locales de ocio. El objetivo de la Secretaría de Estado y Seguridad es reducir la oferta de drogas al consumidor, especialmente jóvenes, y erradicar o reducir en todo lo posible su tenencia y consumo en los establecimientos y espacios públicos.