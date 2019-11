El BNG, contra la Ley de la Sociedade da Xestión do Ciclo da Agua

El BNG solicita la devolución del Anteproyecto de Ley de creación de la Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Auga, elaborado por la Xunta de Galicia. Esta formación política está en contra de lo que pretende, que es que los concellos financien las inversiones en depuración y saneamiento que son parte de las obligaciones de la propia Xunta de Galicia. " En este sentido, el anteproyecto de ley es la evidencia de que la Xunta no es capaz de cumplir con sus obligaciones en materia de depuración y saneamiento y quiere obligar a los concellos a financiar inversiones y competencias que no son municipales. El gobierno gallego tiene una amenaza muy seria de la Unión Europea de sanciones por no tener las rías saneadas y depuradas y ahora ante esta situación pretende que sean los concellos los que financien una parte importante de esa falta de cumplimiento de sus obligaciones".

El BNG local recuerda que en Cangas la Xunta nunca se hizo cargo, algo que los nacionalistas reclamaron en varias ocasiones. "Las inversiones de Aguas de Galicia en nuestro Concello son inexistentes y la Xunta se justifica con la inversión en el segundo emisario submarino, algo que es falso, ya que el Concello de Cangas recibe el agua de Vigo por el viejo emisario. También señala que en caso del entrar el concello en esta sociedad de la Xunta, ejercería competencias que no le corresponden, además sin ningún tipo de financiamiento.