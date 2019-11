Una madre: "Mi hijo ha sufrido las tres intoxicaciones, los controles de la comida no son efectivos"

M. es la madre de uno de los pequeños que ayer resultó afectado por la intoxicación alimentaria en A Choupana, un menor que también había sufrido las dos previas. "Cuando me llamaron desde la guardería lo primero que pensé es que no podía ser, que no podía estar ocurriendo esto por tercera vez en un mes", contaba ayer después de estar en el PAC de Cangas con otras familias afectadas. En este sentido alaba la rápida reacción por parte del personal de la escuela infantil, que además de la primera atención a los pequeños les toman una serie de fotos de la zonas afectadas para que los padres puedan presentarlas ante los médicos de urgencias. "No puede ser que niños tan pequeños sufran tres intoxicaciones alimentarias en menos de un mes. Estamos hablando de comida, no es que por accidente se hayan llevado a la boca ningún objeto o que les haya causado reacción una pintura o una plastilina. Los controles sobre la comida no están siendo lo efectivos que debieran ser y es necesario tomar medidas. No se puede llegar a esto", afirma esta madre, que reconoce que junto a otras familias está sopesando presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

Las familias señalan directamente a la empresa de catering y a la Xunta de Galicia "por no tomar las medidas que tiene que tomar" y exculpan a la escuela, que "está padeciendo lo mismo que nosotros". Tras el primer episodio, con cuatro afectados, desde la Xunta se envió a un laboratorio privado para tomar muestras, aunque los progenitores aseguran que "no se le dio mayor importancia". Después de la segunda intoxicación, en la que los menores afectados fueron nueve, sí que se desplazaron técnicos de Sanidade para analizar lo ocurrido. "No sabemos qué tienen pensado, pero ahora no pueden decir que fue la palometa o que el tomate potenció los efectos de la histamina. Esperamos que esta vez actúen de verdad", afirman.

Las familias recuerdan que las escuelas infantiles de la red A Galiña Azul, como la de A Choupana, son un servicio público, pero eso no significa que sea gratuito. "Estamos pagando una buena cantidad y lo hacemos para estar tranquilos, no para que nos llamen tres veces al mes por intoxicaciones alimentarias", afirma esta madre.