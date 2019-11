El Anpa de Beluso alerta del riesgo de desplome de un canalón y urge el arreglo

El Anpa Cabo Udra del colegio de Beluso urge al Concello de Bueu a actuar ante el estado de deterioro que presentan las instalaciones del centro educativo. El último ejemplo se ha registrado esta misma semana, ante el riesgo de derrumbe de un canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta. Su precaria situación ha obligado al propio consistorio a cerrar temporalmente uno de los accesos al colegio para evitar el tránsito de alumnos y progenitores por esta zona.

Desde la asociación de madres y padres explican que una parte de esta canalización ya cayó hace tiempo y que ahora el resto de la instalación presenta riesgo de desplome. "Después de las lluvias de estos días se ve que el canalón está doblado y a punto de caerse. Hace falta actuar ya y cambiarlo cuanto antes", reclaman. De momento la primera medida adoptada desde el Concello es vallar con una cinta la entrada a la que da frente esta instalación, que es la situada más cerca del vial que baja hacia Lagos, y concentrar todo el acceso al colegio por la entrada principal.

No obstante, desde el Anpa Cabo Udra advierten de que éste no es el único problema del colegio de Beluso. Afirman que el edificio cuenta con numerosas grietas, lo que a su vez provoca numerosos problemas de humedad en las dependencias educativas. Una de las zonas más afectadas es la sala de profesores, explican. A ello se unen unas instalaciones anticuadas y con numerosos problemas de mantenimiento. Es el caso de la fontanería, pendiente desde hace tiempo de una obra de sustitución. "Hay un presupuesto desde hace tiempo para su renovación, especialmente en la zona de la biblioteca, pero hasta ahora no se han cambiado", se quejan desde el Anpa. Ponen también como ejemplo una persiana estropeada "desde hace años" en un aula de educación infantil y que no se repara.