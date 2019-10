La Diputación se opone a que se haga en San Simón una fiesta de Samaín de una naviera

La Diputación de Pontevedra, a través de la diputada moañesa del BNG en el departamento de Memoria Histórica, María Ortega, rechaza la utilización de la isla de San Simón -"una isla para la memoria"- para la realización de actos frívolos y con intenciones lucrativas como los que asegura ha organizado la naviera Nabia, "con autorización de la Xunta", para celebrar una fiesta de Samaín el jueves 31 de octubre, que promociona como "Un samaín de miedo, ¡en la isla de San Simón!".

Según destaca María Ortega, la isla de San Simón fue un espacio de represión, tortura y terror para miles de personas represaliadas por el franquismo, un campo de concentracion y de exterminio para presos políticos contrarios al régimen dictatorial del 36. "Fue cárcel y lugar de terror para miles de vecinos de la provincia de Pontevedra", por lo que pide "respeto en memoria de estas personas, sus familias y por la salud de una sociedad democrática".

La diputada nacionalista critica la autorización de la actividad en San Simón por parte de la Xunta, sobre todo, por las fechas en las que ocurre: "Todo esto pasa precisamente en el día en el que, con la exhumación de Franco, la democracia hiere fuertemente el fascismo simbólico y perturba las bases del fascismo político". Añade que a pesar de que San Simón está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), no es la primera vez que se organizan este tipo de fiestas, ya que es habitual que las empresas privadas desarrollen en la isla búsquedas del tesoro, festivales, cenas y todo tipo de celebraciones y actos lúdicos que para ella, no son propios de un espacio con su significado. Destaca como ejemplo clarificador, la trasposición a otras localizaciones con similar significación histórica: "¿Acaso alguien imagina cenas de Samaín en Auschwitz?".

Al igual que defienden muchos colectivos comprometidos con la memoria histórica, María Ortega considera que San Simón no puede ser "un parque temático, sino que debe ser un lugar histórico, natural y cultural que merece cuidado y dinamización y ser tratado con respeto".

La naviera Nabia, con base en los puertos de Vigo, Cangas, Bueu, Portonovo y Baiona anunció estos días la celebración de esta fiesta del Samaín y de Halloween en la isla de San Simón, en la noche del 31 de octubre, aprovechando la jornada festival del 1 de noviembre.

La propuesta que da a conocer la empresa incluye una visita nocturna guiada a la isla de San Simón, incluyendo una cena y un juego en el que se combinan la diversión y el misterio. La actividad se denomina "Samaín na illa de San Simón" y pone que sale desde el puerto de Vigo a las 20.00 horas. Está prevista la llegada a la isla al anochecer y la cena a las 22.30 horas. El juego comenzará a las 23.15 horas y recomienda acudir disfrazados. El regreso al puerto de Vigo está previsto para las 1.15 horas.

Anunciaba que los billetes se pueden adquirir a través de la página web piratasdenabia.com, en el teléfono 986 32 00 48 o en las taquillas de la naviera. Las reservas anticipadas tendrán un descuento del 10%.

En las redes, la naviera, tal y como manifiesta María Ortega, promociona la fiesta como "A noite do 31 de outubro vive o Samaín máis auténtico na illa de San Simón! A maxia desta noite de terror envolverá á illa, onde gozarás dun roteiro guiado polo noso escalofriaaante equipo de guías. Ademais, poderás gozar dunha cea nun dos edificios máis emblemáticos da illa, para embarcar despois nunha auténtica e aterradora aventura na que teredes que superar terroríficas probas pola illa. Pasaralo de medo! Serás capaz de guiarte pola illa e superar as probas? Estás preparad@ para gritaaaar?". O prezo esixido para a actividade é de trinta euros para adultxs e de 15 para nenxs de entre tres e doce anos, tendo un desconto do 10% por reserva anticipada".