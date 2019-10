Una multitud frente a la invasión pirata

En una noche de luna llena, como aquellas en las que María Soliño tendría tratos con el diablo en la playa de Areas Gordas, según el acta de la Inquisición, una marea de cangueses y visitantes redimió la memoria de su ilustre paisana tras una solemne ceremonia que recorrió el casco histórico de la villa. Tanto ella, viuda de Pedro Barba, como sus vecinas Catalina de la Iglesia y Elvira Martínez fueron condenadas a la hoguera por vender sus almas al diablo tras la invasión turca de 1617, aunque la historia constata que eran sus bienes materiales los que interesaban a la nobleza y el clero.

Los barcos piratas llegaron por sorpresa a la estación marítima minutos antes de las ocho de la tarde, cuando en los jardines de Félix Soage la población celebraba su rutina diaria, con niños jugando y mayores cantando seguramente para espantar el miedo a una invasión que no tardaría en producirse. Con muchos más espectadores que efectivos para defender la villa, escasos y pobremente armados con rudimentarias barricadas y aperos de labranza, la resistencia fue inútil y las primeras bajas no tardaron en sembrar las calles al ritmo al que avanzaba el invasor, que entró en las viviendas, violó a muchas mujeres y se llevó cuanto de valor económico encontró.

Una multitud difícil de cuantificar y que los promotores cifran en "varios miles de personas" se convirtió en testigo de las dramáticas consecuencias. En el Eirado do Costal se visualizaron los rescoldos del desastre, con el pueblo buscando entre los escombros a sus allegados. Entre ellos Pedro Barba, marido de María Soliño, que fue abatido en la contienda dejando viuda y un drama como herencia de sus bienes. Las jerarquías contemplaban la tragedia desde un lustroso balcón de la calle Cervantes, mientras el pueblo llano buscaba hueco en las primeras filas o entre las cabezas de sus vecinos para ser testigos. "Creo que están buscando a los muertos, pero no hay manera...", consolaba una madre a su hija que se estaba perdiendo la escena entre la multitud.

Mientras, el ciego precisaba el relato que muchos videntes no lograban ver, y el vecindario salía a los balcones de la calle Berbetaña para insultar a María Soliño con todo tipo de improperios y dar testimonio de que su paisana era una bruja, una meiga y tenía comportamientos muy sospechosos y compatibles con las consecuencias de tratar con el diablo. La nobleza alienta el ruido y el inquisidor aparece en la fuente de San Leonardo para apresarla y custodiarla por Antonio Garelly y Eduardo Vincenti hasta el palco de la alameda, donde se acumularon las acusaciones populares al son de la batuta que movía el poder establecido. El ciego continuó el relato de aliento a la causa y el juicio inquisitorial se sustanció en la Praza da Constitución, donde se apareció Pedro Barba convertido en macho cabrío y escupiendo fuego por las mentes perversas de los juzgadores, que no dudaron en confirmar la condena.

Con María Soliño prisionera en una celda ambulante, centenares de personas la siguieron mirando al cielo para saber si realmente dios compartía la sentencia y si la lluvia que anunciaban los partes meteorológicos para la madrugaba adelantaba la cita. No fue el caso y la luna llena se hizo ver entre las nubes en buena parte del trayecto hasta el Eirado do Sinal, donde María Soliña (en la piel de Mónica Camaño) se encontró con Pedro Barba (interpretado por Lois Soaxe) llamándola desde un balcón. La complejidad técnica del espectáculo producido por Teatro de Ningures se dejó sentir con algunos fallos de sonido en este punto, que los actores paliaron para que no se perdiera el hilo.

El punto final de la cuarta edición de esta conmemoración histórica se visualizó bajo una gran cruz instalada en el Parque da Palma, donde María Soliña, con otras dos mujeres acusadas de meigas -Elvira Martínez y Catalina de la Iglesia- recitaron su último poema antes de cumplir sentencia y convertirse en símbolo que gana fuerza 400 años después.