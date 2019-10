Los cazadores de Moaña completan su batida de zorros mientras protestan unos 200 animalistas

Los cazadores de Moaña que habían organizado una batida de zorros en los montes del municipio para este fin de semana llevaron a cabo ayer la salida, desde el barrio de San Lourenzo, en Domaio. Adelantaron un día la jornada de caza en buena medida debido a las malas previsiones del tiempo para hoy, domingo. Al final, y pese al revuelo causado por personas y colectivos animalistas a lo largo de toda la semana, salió a la batida un grupo pequeño de cazadores y no llegaron a abatir a ningún zorro. Según ha podido saber FARO, fue la tercera batida de zorros desde el 1 de septiembre, una habría finalizado sin capturas y otra con solo un animal abatido. Desde la Asociación de Cazadores de Moaña aseguraron que el permiso de la Xunta para su TECOR se limita a un máximo de 16 zorros en toda la campaña, más allá de los jabalíes o conejos, que son las principales piezas de caza en Moaña.

Mientras la batida tenía lugar, y tal y como habían anunciado en redes sociales a lo largo de toda la semana, los animalistas se concentraron en los jardines del Concello en contra de la caza del zorro. Aunque sin organización convocante, acudieron representantes gallegos del partido animalista PACMA, que el viernes habían tratado, in extremis, de que la Xunta anulase el permiso para cazar zorros aludiendo a varias irregularidades "que hace que dicha licencia sea ilegal". Sin embargo, desde la Consellería de Medio Ambiente del ejecutivo autonómico insistieron esta semana en que la actuación de los cazadores de Moaña "se ajusta plenamente a la legalidad", señalando que en el plan cinegético del TECOR de Moaña está permitido la caza del zorro y que los meses de septiembre y octubre son aptos para esta especie.

En la concentración de ayer el coordinador territorial del PACMA, Alberto de Salazar Viñas, aseguró que no cuestionan el permiso de la asociación de cazadores. "Ellos tienen permiso. Lo que criticamos es que esté mal concedido por parte de la Xunta, con defectos de forma". Criticó que este tipo de batidas "se lleven a cabo en secreto" y asegura que esto se debe "a que los cazadores saben que no cuentan con el apoyo de todo el mundo".

El revuelo causado en las redes sociales y la convocatoria de la concentración en tan pocos días no sorprendió al dirigente del partido animalista "porque cada vez hay más sensibilidad con estos asuntos. Es importante que haya mobilizaciones para que se vea que mucha gente no está de acuerdo con la caza de zorro". Concluye criticando que no existan "estudios serios" que determinen las poblaciones de zorros y jabalíes en los montes gallegos.

La concentración arrancó a las 11.00 horas con una actividad para niños que pintaron zorros y lemas contra la caza. Después los concentrados lucieron pancartas con lemas como "Stop caza. Más tiro al plato y menos tiro al pato" o "A morte non é deporte". Hicieron sonar bocinas, silbatos, panderetas y cacerolas y cantaron lemas como "Raposo vivo" o "Máis bibliotecas e menos escopetas".

Los cazadores, por su parte, habían iniciado la jornada alrededor de las nueve de la mañana y estuvieron acompañados por perros rastreadores.

Amenazas

Al igual que le ocurrió a los cazadores a través de mensajería móvil, en los últimos días varios animalistas enviaron mensajes privados al Facebook del Concello de Moaña responsabilizándolo de no detener la batida con textos claramente amenazantes, como "estaría bien que pagarais por ello... ojalá el plomo acabe en ustedes". Durante la protesta la alcaldesa, Leticia Santos, se dirigió a los representantes del PACMA presentes para señalar que el Concello no tiene competencia en materia de caza ni de gestión del monte y lamentando las amenazas recibidas.