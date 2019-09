Sotelo apoya a los vecinos e impiden la colocación de otros tres contenedores en el muelle de Aldán

Eran cerca de las siete de la tarde y dos camiones con tres nuevos contenedores llegaban al puerto de Aldán para descargarlos y completar así, en la zona de aparcamiento del rompeolas, frente al antiguo Bar Muelle,la primera hilera de seis que Portos va a destinar como casetas para los marineros de esta cofradía y que se quiere ampliar con otros seis. Los vecinos ya se habían movilizado el día anterior cuando quedaron instalados los primeros tres contenedores por considerar que se trataba de chabolismo y anunciaban protestas con una recogida de firmas que empezaron ayer y que seguirán sábado y domingo con una mesa junto a la lonja.

El mismo exalcalde de Cangas y portavoz del PP, José Enrique Sotelo, aseguraba antes de los sucesos ocurridos por la tarde, que estaba dispuesto a poner su coche debajo para impedir "esta chapuza" y que iba a retirar las cintas portuarias y vallas que protegían la zona, sin miedo a ser detenido. Y así, fue. Nada más comunicarle que los camiones habían llegado, Sotelo que circulaba en ese momento en sentido a Vigo, dio media vuelta y se dirigió al muelle de Aldán, bajó del coche, retiró las cintas y aparcó para impedir la descarga mostrando gran malestar con esta situación y por el hecho de que el patrón mayor le había dicho que hasta hoy viernes no llegarían más contenedores. Sotelo se sintió engañado y ejerció su liderazgo en esta protesta vecinal en su propia parroquia.

En la zona ya se habían concentrado una decena de vecinos que se oponen a que el muelle sea ocupado por esta hilera de contenedores, que se unen a los que ya hay junto al club de remo y la lonja y que van a convertir a este puerto en el nuevo "Vao". Sotelo y los vecinos crearon un frente en común para impedir la descarga y se vivieron momentos de tensión con el propietario de la empresa de los contenedores, contratada por Portos de Galicia, a quien el portavoz del PP le pidió la documentación con la autorización para descargar. El empresario no pudo aportar nada.

Uno de los portavoces vecinales asegura que en el enfrentamiento verbal le llegaron a decir "parece que o que buscas é un pao no lombo", incluso el empresario increpó al cámara de este periódico para que no le retratara. Tuvieron que mediar los vecinos para evitar que fuera contra el fotógrafo y en ese momento llegó una patrulla de la Guardia Civil. Los camiones con los tres contenedores ya se habían retirado del muelle.

Los agentes pidieron la documentación de la autorización al empresario y le advirtieron que debería de llevarla consigo para poder realizar los trabajos. Acto seguido abandonó el lugar en su coche y los vecinos siguieron haciendo guardia durante un tiempo por si se tratara de una estrategia para volver y poner los contenedores.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Espiñeira, Esperanza Santomé, remitió ayer sendos escritos a Portos y a la Consellería de Mar para que se aplique el sentido común y se retiren los contenedores, con los que están en total desacuerdo: "Son elementos ajenos al puerto, sin relación y distorsionan el espacio". Recuerda que la Ley de Puertos especifica que las actividades se desarrollarán en consonancia con sus valores naturales, culturales, patrimonbiales, paisajísticos y medioambientales

Por su parte, José Enrique Sotelo anunció que en el pleno de hoy de Cangas va a presentar una moción de urgencia para involucrar al Concello en esta lucha y evitar esta "chapuza que va a transformar uno de los lugares más emblemáticos" . Insiste en que no se puede permitir la instalación de estos contenedores aunque se diga que son temporales y que debe de haber un compromiso de la consellería de que se va a retomar el proyecto de mejora de la lonja con las casetas integradas. Reconoce que los marineros tienen una actividad y que deben de tener unas instalaciones dignas, que la lonja no está en condiciones y que ahora, con el Plan de Usos aprobado, ya no hay excusa para que la consellería no lleve a cabo el proyecto de mejora.

El portavoz popular se reunió por la mañana con el patrón. Juan Manuel Gregorio sigue defendiendo la instalación de estos contenedores porque los marineros necesitan unas casetas para sus aperos, que la inversión ya está realizada por Portos y que si ahora la impiden, el ente público no volverá a invertir y él tiene que velar por los intereses de los asociados ya que en veinte años no se invirtió nada en Aldán. Explica que los marineros pagan a Portos de impuestos el 1,8% de toda la facturación "para no recibir nada" y que también pagan la limpieza del puerto, no los vecinos. Reconoce de todas formas, que la ubicación de los contenedores se podría mover unos metros hacia el centro del rompeolas si con eso se arregla el problema con los vecinos.

Respecto a la situación la Consellería solo aseguraba ayer que la decisión de instalar los contenedores fue adoptada a petición de la propia cofradía para almacenaje, que son módulos móviles a los que sedará tratamiento para optimizar su integración en el entorno y que serán como los de Campelo o Pontedeume.