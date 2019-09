Apuñalan en su piso de Bueu a un hombre relacionado con el menudeo de droga

Un vecino de Bueu recibió una puñalada en la espalda en una supuesta reyerta que hubo en el piso que habita, sito entre la calle Pazos Fontenla y la avenida Castelao. El apuñalamiento tuvo lugar entorno a las 02.00 horas y la Policía Local de Bueu sospecha que está relacionado con una discusión entre la víctima y su agresor por un asunto de drogas.

La Policía Local de Cangas señala que el agredido tiene antecedentes por menudeo de droga y una patrulla lo identificó no hace mucho tiempo por esta causa.

Fueron personas próximas a la víctima y que viven con él en el piso donde sucedió la reyerta, quienes llamaron a la Policía Local de Bueu. Los agentes se presentaron en el lugar de los hechos alrededor de las 02.00 horas y ayudaron a trasladar al herido al centro de salud. Sí que no consiguieron saber quién lo había herido. La víctima insistió una y otra vez en que no sabía quién era y también rechazó presentar la denuncia correspondiente. Pero no se descarta que el apuñalamiento estuviese relacionado con un ajuste de cuentas.



Piso de la víctima



El hecho de que el apuñalamiento tuviese lugar en el piso de la víctima hace suponer que ésta conocía perfectamente al agresor, al que debió de dejar entrar y después se originó la discusión que acabó en el apuñalamiento. No se dio a conocer el tamaño del arma blanca empleada en la agresión. Poco más tarde, fue la Guardia Civil la que se hizo cargo del asunto y quien supuestamente pasó a tomar declaración a la víctima.