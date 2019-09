La Xunta, dispuesta a ampliar los vecinos con acceso a Ons a costa de reducir el cupo general

"Se vostedes cren que hai 1.000 veciños de Ons pásennos a lista, que o que faremos será sacalos do cupo xeral". Con estas palabras, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, se mostró dispuesta a ampliar el acceso libre al archipiélago a las personas identificadas como vecinos de la isla, a costa de reducir el cupo general de visitantes, fijado en 1.300 personas al día. Así lo manifestó ayer durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Galicia, a la que asistieron un centenar de vecinos de Ons. La mayoría de ellos se concentró en el exterior con pancartas y camisetas reivindicativas, mientras una pequeña representación seguía el debate desde una tribuna de visitantes en la que también se encontraban el alcalde en funciones de Bueu, Julio Villanueva, o los ediles Elena Estévez (PP) y Xosé Leal (BNG), entre otros. Eso sí, no pudieron hacerlo luciendo sus camisetas de "Ons en loita", al considerarse que incumplían el reglamento de la Cámara.

Vázquez aseguró estar "aberta a pulir aspectos", pero subrayó que el sistema de acceso al archipiélago "é algo irrenunciable", un condicionante que desligó por completo de la candidatura que la Xunta ha presentado para que el Parque Nacional Illas Atlánticas sea Patrimonio de la Humanidad. "O cupo seguirá independientemente da candidatura. Aínda que non haxa candidatura, haberá cupo. Os cupos non son un capricho", afirmó, antes de aclarar asimismo que la candidatura no tendrá ningún tipo de efecto adicional sobre las restricciones de acceso vigentes.

La titular del departamento autonómico explicó los diferentes pasos tomados por su consellería para garantizar el acceso libre de los vecinos de Ons, incluyendo a familiares directos hasta la cuarta generación, hermanos y cónyuges, e incorporando seis plazas más para pernocta en su vivienda, sujetas estas sí al cupo general. "Nós temos contabilizados cos carnés 350 veciños, pero se hai 1.000 pois que o acrediten, pero nós non podemos saírnos da carga de xente", dijo. En este sentido, recordó que el Concello de Bueu se había comprometido a remitir un censo con estos datos, "pero nunca chegou á Consellería de Medio Ambiente". Y reiteró su oferta de ampliar a más personas su derecho de acceso preferencial a la isla, siempre y cuando lo acrediten. "Se vostedes queren máis veciños e menos visitantes, vale. Os veciños son o primeiro", sentenció.

La conselleira también se mostró dispuesta a articular algún otro tipo de método de control de los vecinos diferente a los carnés. "Que non queremos un carné e preferimos unha carta. Pois vale, pero temos que ter un sistema de acceso", apunta. Y dijo que la consellería ha mantenido "unha liña de contacto permanente que segue aberta. Estamos sempre dispostos a sentarnos con eles e a escoitar as súas peticións".

Fue precisamente el diálogo, o la falta del mismo, el principal reproche de la oposición. El portavoz del Grupo Mixto, Luis Villares, que lució una camiseta con el lema "Ons en loita" (al igual que lo hizo Luis Bará y algún diputado más), criticó que la comparecencia de Vázquez se hiciese sin haberse reunido previamente con los afectados. "O primeiro que pido é que fale cos veciños. Suspendamos a comparecencia e a retomamos noutro momento", dijo. Luis Bará, portavoz del BNG, acusó al gobierno autonómico de "crear un problema onde non había ningún", una línea en la que también se movió el representante del Grupo Común da Esquerda, Marcos Cal. María Luisa Pierres, del PSdeG-PSOE, habló de "nefasta estratexia a de impoñer para negociar despois" y apuntó que otro de los problemas de los isleños, más allá de los cupos, es la falta de plazas en el transporte marítimo en los días de verano.

María José Pérez, presidenta de la Asociación de Amigos e Veciños de Ons, se mostró decepcionada al término de la sesión plenaria. "Non esperaba escoitar tantas barbaridades. Fala de que está aberta a reunirse con nós, pero seguimos esperando, que nos avise para organizarnos e poder estar todos", afirma, y advierte de que no acudirán a una entrevista de la mano de la portavoz del PP en Bueu, Elena Estévez. "Da man deles non iremos a ningún sitio, teñen que escoitar ós veciños", subraya. La propuesta de ampliar el número de vecinos con acceso es, en su opinión, "ridícula. Non queremos carnés. Queremos sentarnos a ver outro sistema. Ademais, nós non nos negamos a que veñan os visitantes a Ons".