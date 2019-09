PAco Plaza "Lo que me gusta de esta película es que todo es mucho más gris de lo que parece"

En plena promoción de "Quien a hierro mata", su octavo largometraje, el director valenciano Paco Plaza -acompañado por la actriz María Vázquez- estará hoy en Bueu para participar en el programa radiofónico Carne Cruda, emitido desde el Centro Social do Mar.

- En "Quien a hierro mata" abandona el terror para tocar el thriller, un género en el que no se movía desde su debut con "El segundo nombre".

- No ha sido un cambio planeado. El guión que me envió Emma Lustres [productora ejecutiva de Vaca Films] me fascinó. Cuando leí el final sentí la necesidad de hacerlo. Y tampoco es un género muy alejado de lo que yo hacía, tampoco es una comedia o un musical.

- Y además rueda un guión ajeno por vez primera en su carrera.

- Sí, por primera vez, y extrañamente he sentido mucha más libertad que cuando filmo un guión propio, básicamente porque cuando lo haces siempre tienes al guionista en el rodaje. Y aquí ha habido mucha libertad para trabajar sobre un material prefijado y aportar solo el punto de vista del director.

- Es una película con personajes complejos, en la que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos.

- Porque nadie lo es. Todo es mucho más gris de lo que parece, y eso es lo que me gusta de la historia. Hay un héroe que hace cosas horribles y que te coloca en una posición moral ambigua, en la que no sabes si quieres que le salgan bien las cosas o que falle. Y los malos son frágiles, con el antagonista incluso viviendo una fragilidad física, una vulnerabilidad ante el otro, que abusa de su posición.

- El papel protagonista es todo un bombón para cualquier actor y Luis Tosar está brillante.

- Luis es capaz de todo, es un actor impresionante. Sobre todo, lo que destaco de él es que convierte al personaje en una persona, es un actor de trazo muy fino que supera el cliché.

- El narcotráfico en Galicia aparece como telón de fondo, una temática que se ha puesto de moda a raíz de series como "Fariña" o "Vivir sin permiso".

- Ahí se juntan varios factores. Por un lado está el hecho de que haya pasado ese tiempo de apogeo y cierta connivencia social, en el sentido en el que hasta Sito [Miñanco] llegó a ser presidente de un equipo de fútbol. Era tolerado como algo autóctono. La película indaga también en los estragos causados por ese reverso tenebroso del glamur. La aparición de las madres de la droga y su lucha, algo de lo que ahora se puede hablar con una cierta distancia.

- ¿Cómo ha sido volver a rodar en Galicia tras "Romasanta"?

- Es un reencuentro que me ha hecho muy feliz. Galicia es un escenario espectacular para el cine y tiene también un plantel de actores increíble, formados en series de la TVG y en la actividad teatral. Hay una generación muy buena, y por eso se les llama tanto a nivel nacional. Y la calidad de los técnicos también es destacable. Me ha sorprendido, no porque viniese con prejuicios, sino porque tiene un nivelazo.

- Con las plataformas digitales, la producción de series en televisión... ¿Se está viviendo una edad dorada para cineastas y actores?

- Totalmente, y para técnicos, maquilladores, directores de fotografía. Hay un boom de producciones, de series, TV movies, etcétera, donde se está curtiendo mucha gente trabajando sin descanso.