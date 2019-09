Avante! pensaba que este capítulo ya estaba cerrado

Avante! pensaba que este asunto de las negociaciones ya estaba zanjado, que se había acabado todo en el último pleno, cuando se aprobó la propuesta salarial del gobierno. Su portavoz, Ánxela Vizoso, considera que no se puede alargar esto los cuatro años de mandato. Desconoce que si el bipartito propuso algo al BNG y dice que sí ACE y PSOE traen una propuesta nueva pues, a lo mejor, sí que tiene que estar Avante! en esta reunión a cuatro bandas de la que habla el BNG. Pero insiste en que nadie del gobierno se dirigió a ellos con el ánimo de acercar posturas y si no hay variación en las propuestas es mejor que desde el bipartito no se convoque esa mesa de negociación a cuatro bandas.

Negociaciones pasadas

Hay que recordar que Avante! fue el primero en levantarse de la mesa de negociaciones porque no estaban conformes en mucho de los planteamientos. Pero también es cierto que no se mostró hostil. Sus palabras fueron que el nuevo gobierno no iba a tener un enemigo en Avante!. Xosé Manuel Pazos también entendía que Avante! estaba cerrado a una nueva negociación, por eso optó por buscar en el BNG un posible socio que otorgue mayoría al gobierno municipal.