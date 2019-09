El curso en el Conservatorio y en la Escola de Música comienza el día 20

El Conservatorio y la Escola de Música "Mestre Inocentes Camaño"de Cangas preparan ya el nuevo curso que comenzará el día 20, aunque hasta entonces hay un calendario de presentaciones, sorteos de plazas y matrícula que hay que cumplir. Ayer comenzó el período de matrícula, que concluye hoy, para el alumnado en el Conservatorio con materias pendientes para septiembre y en la Escola para el alumnado que no tiene que ir a sorteo (Movimiento de 4,5 y 7 años y Coro adultos).

Los sorteos en la Escola se celebran el día 11, a partir de las 17:00 horas, primero para el alumnado solicitante de Música y Movimiento empadronado en Cangas y no empadronado; después para el alumnado de Música y Movimiento en el curso pasado (7 años) y que escoge instrumento, (empadronados y no empadronados. Y por último para el alumnado solicitante de instrumento de nuevo ingreso, en el mismo orden de empadronados primero y no empadronados, después.

Habrá tres días para presentar reclamaciones el 12, 13 y 16 de septiembre. El día 17 será la matrícula en la Escola y ese mismo día se realizará la presentación del curso para las especialidades de Música y Movimiento, a las 17:00 horas, mediante una reunión con los padres del alumnado; y a las 18:00 para Lenguaje Musical y Coro, en donde se resolverán posibles problemas de horarios.

El día 19 se procederá a las elecciones de horarios de instrumento. Se entregarán números, quince minutos antes a cada profesor. Los grupos de inicio están convocados a las 17:30 horas con cada profesor asignado; los grupos básicos, a las 18:30 y los grupos intermedio, avanzado y que solo hacen instrumento, a las 19:30 horas.

En el Conservatorio, las presentaciones serán el 16 de septiembre para comprobar los horarios de las clases colectivas y solucionar posibles problemas; pero no se darán horarios de instrumentos.