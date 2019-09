Cultura: "A declaración non suporía restricción"

Desde la Consellería de Cultura, que promueve la candidatura de Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad, aseguran que esta declaración es independiente del control de accesos a la isla de Ons que marca el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG), "polo que a declaración como Patrimonio da Humanidade non suporía ningún tipo de restricción con respecto ao sistema actual". Añade que la candidatura de la Xunta figura en la lista indicativa de la Unesco y que es la única que aparece en estos momentos, en donde no figura la que promueve el alcalde de Vigo solo para las islas Cíes y que no es integradora para todo el Parque Nacional.

Con respecto a espacios que ya están declarados como Patrimonio de la Humanidad, confirma que figura el casco histórico de Santiago, el Camino de Santiago (el Francés fue incluido en 1993 y posteriormente se amplió al Camino del Norte y al Primitivo en 2015). De igual forma están declarados como tal la Muralla de Lugo y la Torre de Hércules en A Coruña.