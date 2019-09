La cuenta de 2018 de Cangas deja 9 millones de euros reparados por Intervención

Después de analizar la documentación relacionada con la liquidación del presupuesto presentada por el gobierno de Cangas, el grupo municipal del Partido Popular señala que el Concello incumplió el periodo medio de pago, y por lo tanto pone en riesgo la recepción de subvenciones y de trasferencias de otras administraciones. Destaca que el resultado presupuestario fue negativo por un importe de 967.091,37 euros, es decir una pérdida de casi un millón de euros. Se gastó más de lo que se ingresó, siendo significativo, para el Partido Popular, el gran incremento de ingresos por la recaudación del IBI. El portavoz económico del PP, Pío Millán, señala que después de varios años de tendencia positiva, el remanente de Tesorería para 2018 fue negativo en la cantidad de 430.117,43 euros, cuando en 2017 fue positivo por un importe de 2.602.959, 20 euros. "Outro dato positivo que demostra que se gasta máis do que se perde. Máis de 9 millóns de euros de gastos reparados de forma suspensiva por parte da Intervención Municipal".

Pío Millán apunta que los datos mencionados son la realidad de la situación económica del Concello de Cangas y están incluidos en los documentos técnicos antes citados, vacíos de contenido político. "Cada que pode facer a súa interpretación dos mesmos, erros o certo é que todalas as conclusión coincidirá en sentido negativo."

Pío Millán manifiesta que lo que intenta el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE) con su iniciativa de buscar el consenso para acabar de pagar antes los créditos del Plan de Ajuste es intentar que los demás grupos políticos sea cómplices "desta desfeita" en materia económica, ao invitalos a participar nun paripé de reducción da débeda. O que busca realmente Marino Abalo e crear unha cortina de fume para desviar a atención dos resultados negativos da conta xeral e do orzamento de 2018", manifiesta el concejal del Partido Popular.

Pío Millán afirma que es imposible con la política que sigue el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, reducir la deuda, ya que eso solo es posible si hay superávit y, en estos momentos, lo que hay es un déficit de casi un millón de euros "a quen quere enganar'", señala.

También manifiesta el edil p opular que Mariano Abalo también habla de bajar el agua, pero no dice que ya pesa sobre el Concello de Cangas unha sentencia que lo condena a pagar un millón de euros, "ese é o aforro que promete a veciñanza?".

Pío Millán pide a Mariano Abalo que deje de engañar y de hacer juegos malabares, "non busque cómplices para que carguen coa súa nefasta xestión, e responda por unha vez da súa responsabilida por una vez da súa responsabilidade como concelleiro de Facenda no pasado mandato, dos malos resultados do ano 2018".