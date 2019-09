Bueu llevará a pleno el día 19 la retirada del apoyo a Ons como Patrimonio de la Humanidad

El apoyo de la corporación buenense a la candidatura de las Illas Atlánticas -incluida Ons- como Patrimonio de la Humanidad pende de un hilo. La junta de portavoces de Bueu acordó ayer llevar al pleno del día 19 la retirada de su apoyo "mentres non se respecten os dereitos e reivindicacións da veciñanza de Ons", tal y como había solicitado en un escrito la Asociación de Veciños e Amigos das Illas Ons. BNG y ACB, socios de gobierno, ya han adelantado su voto respaldando este escrito, mientras que el PP anuncia que lo hará en contra al manifestar que la consideración de Patrimonio de la Humanidad no afecta de ningún modo a los derechos de los isleños.

"Existe unha plena sintonía entre o que veñen pedindo os veciños e o noso sentir neste asunto", afirma el alcalde, Félix Juncal, que añade que "non hai marcha atrás ata que non se garanticen os dereitos da xente". En este sentido, deja abierta la puerta a que un movimiento de la Xunta de Galicia pueda variar su postura. "Se de aquí á celebración do pleno hai novidades que resolvan o conflicto cambiaría o escenario. A nosa posición non pode ser máis clara a transparente", subraya, reclamando una vez más que "os veciños poidan ir a Ons como sempre, como o levan facendo toda a vida". Juncal pide asimismo que esa entrevista solicitada conjuntamente a las Consellerías de Medio Ambiente y Turismo se celebre cuanto antes "porque hai moita preocupación, moita incertidumbre, e a xente precisa respostas que lle resolvan o problema".

Julio Villanueva, portavoz de ACB, resume su postura: "Primeiro as persoas e despois as gaviotas". El edil afirma que "oxalá todo o Parque Nacional sexa considerado Patrimonio da Humanidade, pero sempre cos dereitos das persoas por diante. Xa se lles quitaron as propiedades cando eran súas e agora isto". Por ello, sentencia que "se vai haber perda de dereitos, a nosa posición en canto a Patrimonio da Humanidade é non. Se se explican e respectan os dereitos claro que estariamos a favor".

Desde las filas del Partido Popular Elena Estévez adelantó que mantendrá su apoyo a para que las Illas Atlánticas sean Patrimonio de la Humanidad. "Creo que sería algo bueno para Bueu en su conjunto, algo de interés general, y apoyar esto no significa que estemos de acuerdo con que se restrinjan los derechos de los vecinos", recalca. Y recordó que cuando la corporación votó a favor de dar su respaldo hace dos años "el BNG lo apoyó, con PSOE y ACB absteniéndose, y nadie dijo que se iban a restringir derechos".

Estévez desliga la consideración de Patrimonio de la Humanidad del control de acceso. "Se hace por tratarse de un Parque Nacional y todos estábamos de acuerdo en que es necesario saber cuánta gente está por si hay alguna emergencia", dice, asumiendo que "hay discrepancias en cuanto al método. De hecho, en la última reunión entre portavoces vecinales, portavoces políticos y la Xunta se quedó en reunirnos en octubre pasado el verano para ver qué modificaciones había que hacer". Y añade que "queremos las mejoras necesarias, acercar posturas en cuanto al sistema de control, y ahí pelearemos. Pero mezclar esto con el Patrimonio de la Humanidad no es acertado".

La portavoz del PP señaló estar pendiente de la visita que puedan hacer a Bueu los representantes de las Consellerías de Cultura y de Medio Ambiente. "Si puede ser antes del pleno mucho mejor para aclarar todas las cuestiones que sean necesarias", subraya.

Todo esto sucedió el día en el que el líder de En Marea, Luis Villares, visitó Bueu para reunirse con un grupo de vecinos de Ons y con la presidenta de la Asociación de Veciños e Amigos das Illas Ons, a fin de mostrarles su apoyo y de definir su postura ante la comparecencia la próxima semana en el Parlamento Galego de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. "É unha actitude despótica por parte da Administración comparecer para explicar a situación cando aínda non se reuniu cos veciños. De que vai falar? Que medidas vai tomar sen escoitar á xente da illa?", manifestó el dirigente de En Marea, que añadió que "ningún Patrimonio da Humanidade é digno de tal nome se non ten en conta á veciñanza".

María José Pérez, por su parte, apuntó que los isleños no conocen las consecuencias que puede acarrearles la consideración de Patrimonio de la Humanidad. "Cada cambio é peor. O Parque Nacional implicou as concesións e agora isto", dice, mientras protesta porque "non preciso un carné para ir a miña casa e estar coa miña nai". Y reclama que "todo colectivo merece ser escoitado".