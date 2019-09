Pazos critica que no le llegara invitación para el acto

Carmen Pomar estuvo acompañada por el jefe provincial de Educación, César Pérez Ares; y el secretario xeral técnico, Xesús Oitavén, además de por el director del colegio Claudio Lamosa y profesoras del equipo directivo, la arquitecta redactora del proyecto, Delia Prado; y los concejales del PP en la oposición, Dolores Hermelo y Rafael Jiménez, como únicos representantes de la corporación municipal de Cangas a falta de miembros gobierno bipartito ACE-PSOE.

Según manifestaron desde la consellería, la invitación fue cursada debidamente al Concello.

Lo cierto es que extrañaba que el alcalde, Xosé Manuel Pazos, profesor y que estuvo en la anterior visita de Educación al colegio de San Roque, no acudiera ayer a la de O Hío. El regidor asegura que al Concello no llegó ninguna invitación por parte de Educación. Asegura que sí lo hizo la semana pasada la Consellería de Mar al acto que tuvo en Rodeira, pero al que efectivamente no pudo acudir por cuestiones de agenda. Sin embargo insiste en que ayer no fue invitado. Por la mañana, Pazos confirmaba en el Concello si pudo deberse a un fallo humano de su departamento, pero le extrañaba teniendo en cuenta la eficacia de la secretaria. Por la tarde lo confirmó totalmente y a la secretaría no llegó ninguna invitación por parte de Educación, a quien dice que pedirá "pruebas de que esa invitación se cursó al Concello". Sospecha que se realizó vía partido, de ahí que estuvieran los ediles populares y asegura que si le hubiera llegado, habría estado en O Hío, como lo hizo en San Roque.