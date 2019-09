Cosas que pasan en Ons y no en otro sitio

Yo no vi a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Vigo llamando a la puerta, de noche, y con perros inspeccionando los apartamentos turísticos, como pasó en Ons el pasado fin de semana. Además, si lo que hay que controlar es si está toda la documentación en regla es un proceso administrativo, del que tendrá que encargarse un inspector, que solo en caso necesario podria requerir la presencia de las fuerzas del orden. Es algo que a los vecinos de Ons le cuesta entender. No creo que hiciese falta esa exhibición de fuerza de la Guardia Civil en Ons solo para un tema que es administrativo. Lógico que se encontraran intimidados.

El pisotón, otra forma de saludo en Bueu

Nos comentaban al oído ayer, en Bueu, que había tener cuidado con ir en sandalias por la calle, porque era fácil que te pudieran pisar. Apenas lo dijo y un joven, que no estaba en la conversación, lo saludó propinándole un buen pisotón. Y no lo merecía él, sino otro, un concejal que andaba por el medio entorpeciendo a diestra y a siniestra. Nos informan que no encontró, de momento, puerta giratoria adecuada y que se tiene que conformar. Esperemos que no se institucionalice el pisotón como fórmula de saludo.