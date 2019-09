Carro critica que el Concello anuncie la ampliación de la Escola de Música tras su moción

El edil de XM, Javier Carro, volvió a cargar contra el PSOE local tras el anuncio de la petición a Patrimonio de un permiso para adaptar un nuevo aula para la Escola de Música utilizando para ello parte del patio cubierto interior de la reformada rectoral de San Martiño, que acoge las instalaciones de este centro.

Según Carro la teniente de alcalde, Marta Freire, anunció este proyecto "en plenas vacaciones" para intentar aprovecharse de su moción pidiendo esta mejora y que presentó al pleno de julio pero que no se pudo celebrar al suspenderse la sesión. Aunque reconoce que el proyecto estaba ya acabado por el exedil socialista Salvador Meira, "al cual habría que felicitar por esa labor", asegura que el actual ejecutivo lo aprovechó "de una forma indecente y egoísta para intentar acallar las necesidades reales que otros vemos".

Este concejal acusa al PSOE en el nuevo bipartito de "no aportar nada nuevo, excepto aquellos temas que la oposición les plantea en donde ellos, con mayoría, no fueron capaces de llevar a cabo simplemente por no tener poder de decisión en aquel gobierno", argumenta.

Concluye mostrándose "orgulloso" por poder llevar mociones al Pleno "de temas que defendimos en campaña electoral" y recuerda que la moción de la Escola de Música se debería debatir en septiembre.

El proyecto básico del Concello contempla un nuevo aula de 46 metros cuadrados. La fachada exterior, de cristal, será similar al otro aula exterior que ya tiene el centro.