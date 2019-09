Bueu alega contra la instalación de una gasolinera de bajo coste en Agrelo

El Concello de Bueu ha presentado alegaciones contra la instalación de una estación de servicio de bajo coste en las inmediaciones de Agrelo, respaldando de este modo a vecinos de la zona, que habían hecho pública su preocupación al respecto. El gobierno local mantuvo en días pasados una entrevista con un grupo de personas del área y acordó remitir un informe de incompatibilidad de este uso con el Plan Xeral de Ordenación Municipal. En la práctica, tal y como asegura el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, esto supondría el archivo de esta solicitud.

La empresa interesada en ubicar una estación de servicio en el entorno de Agrelo, Plenoil SA, presentó en la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta de Galicia un proyecto para su evaluación ambiental, trámite previo a la solicitud en el concello, y que ahora se ha sometido a exposición pública. Es durante este periodo cuando el concello ha argumentado que la petición no cumpliría con la normativa urbanística, toda vez que el uso de gasolinera no está autorizado en suelo urbano de vivienda unifamiliar. Vecinos de la zona presentaron alegaciones al proyecto en el mismo sentido.

Pero, además, el informe del arquitecto técnico municipal apunta que el uso solicitado no es compatible con lo recogido en el PXOM, y que las condiciones de edificación atentarían contra la calidad de vida en relación tanto al medio natural como a las construcciones del entorno. Martín Villanueva confía en que con este informe técnico y las alegaciones la Consellería de Medio Ambiente proceda a archivar las actuaciones y no continúe tramitando este expediente, "tal e como se prevé no artigo 35 da Lei 9/2013 de emprendemento e da competitividade económica de Galicia".

El gobierno local espera, pues, que la Xunta tenga en cuenta las alegaciones presentadas y que valore la experiencia municipal de más de 30 años en planeamiento -a través das Normas Subsidiarias e do PXOM", dice- para haber delimitado zonas con determinados usos como fórmula para equilibrar el uso residencial con otros.

El proyecto de Plenoil para construir una gasolinera de autoservicio con un establecimiento comercial adjunto prevé situarse en dos parcelas de unos 905 metros cuadrados en el lugar de Carreira, dentro del núcleo urbano de Agrelo y frente a la playa de Portomaior. Según la memoria presentada la actividad principal es la venta al por menor de productos para el automóvil, incluyendo asimismo suministro de combustible. El acceso a las instalaciones no se efectuará a través de la PO-551 sino por un vial municipal lateral.