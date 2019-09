Viñetas de "película" en Bueu

La Praza Massó de Bueu acoge desde ayer y hasta el día 15, coincidiendo también con el Festival de Cortos FICBueu, la exposición de viñetas de los humoristas gráficos Luis Davila y "Gogue" que se publican a diario en FARO DE VIGO. "Ilustrando. As historias do noso día a día" recoge más de 200 viñetas seleccionadas a lo largo de los últimos años, en 13 cubos de gran tamaño al aire libre. En la inauguración, el alcalde Félix Juncal se mostró orgulloso de Davila como buenense y dijo que la exposición refleja también la evolución de Bueu y de cómo desde lo local se conquista el universo

Yo me troncho" aseguraba Pilar, vecina de Bueu, leyendo las viñetas de "O Bichero" del buenense Luis Davila, con su gran personaje Dora, y de "Gogue" con Floreano, al que dio vida hace treinta años, en uno de los 13 cubos que componen la exposición itinerante "Ilustrando. As historias do noso día a día",organizada por FARO DE VIGO. La muestra, que incluye más de 200 viñetas de estos dos humoristas gráficos -Luis Davila (Bueu, 1972) y José Ángel Rodríguez "Gogue" (O Grove, 1953), publicadas en el diario decano de la prensa nacional a lo largo de los últimos años , permanecerá abierta en la Praza Massó de Bueu, al aire libre, hasta el domingo 15. Serán unos días, además, en los que Bueu recibirá a decenas de foráneos con motivo de su Festival de Cortos FicBueu, y con la que podrán disfrutar del humor de estos dos artistas gallegos que sacan "un sonriso" con su creatividad sobre la actualidad más candente, en la lengua y con la retranca del país.

Pilar se paró ante una viñeta de Floreano flirteando con una mujer y con su habitual taza de viño en mano:"¡Fíjate que dice, con qué simpatía!":

"-Onte veu a túa muller as des da noite a preguntar por ti

-E que lle dixestes?

-Que ibas en clase de inglés-

-Exselenteixon" .

Precisamente se trata de una viñeta que "Gogue" publicó el mismo día 3 de septiembre de hace cinco años. "Esto es demasiado, no sabes cuál te gusta más. Hay chistes para todos los gustos", aseguraba también José Moital Santos, que recorría los 13 cubos en compañía de sus nietos Mariña, Mauro y Lola y que se reía con unas viñetas de Luis Davila sobre los medios para afrontar la marea negra del Prestige.

La viñeta de Dora "A Desbrosadora" confundiendo a Darth Vader, aquel lado oscuro de la Guerra de las Galaxias, con el nuevo cura y preguntándole si padece de bronquios, no pasa desapercibida, entre otras viñetas a color en las que aparecen una pareja de la Guardia Civil en medio de los coches de choque de una fiesta y el conductor preguntando "Oes...decidme a verdade. Vos estades a recaudar!!".

La exposición, que es una creación de FARO DE VIGO en la que colabora el Concello de Bueu, la Diputación y el banco Sabadell, se inauguró ayer a mediodía con la presencia por parte del Concello del alcalde de Bueu, Félix Juncal;_el vicealcalde Julio Villanueva; el edil de Cultura, Xosé Leal; y la eidl del PP, María del Carmen Núñez.En representación de la Diputación acudieron las diputadas Victoria Alonso y Olga García, delegadas de Cultura y de Cohesión Social, respectivamente; y por parte de FARO DE VIGO, su gerente Pedro Costa; el director comercial, Luis González; la comercial en la comarca, Raquel Rey; y la delegada del diario decano de la prensa nacional en la edición de O Morrazo, Cristina González.

Leal abrió el turno de intervenciones destacando que ellos siempre apostaron por los creadores locales y que ya en tiempos de cuando él estaba en la Diputación y se organizó esta exposición, se planteó que pasara por Bueu, de donde además es natural Luis Davila, que ayer no pudo asistir por encontrarse fuera. Leal destacó además el hecho de que este humor gráfico se haga en lengua gallega. Por su parte, Félix Juncal se mostró orgulloso de un "fillo de Bueu" en alusión a Davila, de que llegara a algo tan universal y comparó esta exposición con la evolución de Bueu como pueblo, su cambio sociológico. Elogió la capacidad crítica y de retranca de ambos artistas con los dirigentes de las instituciones y cómo demuestran que desde "lo local se conquista el universo". Juncal añadió que tras un verano intenso, desde el Concello estaban preparando un otoño más tranquilo, pero con presencia de cultura, gracias a este tipo de iniciativas.

Por su parte, el gerente de FARO DE VIGO, Pedro Costa, señaló que Bueu era parada obligada de esta exposición, ya que Luis Davila nunca lo perdonaría. Por su parte la diputada Olga García señaló que era un orgullo una exposición que apuesta por creadores locales, de Galicia, que mezcla humor, diálogo y en gallego. Victoria Alonso destacó que se trata de un trabajo artístico que realza el talento en la provincia desde algo tan sencillo como una viñeta.