Ferrari: "Cangas tiene que mejorar a nivel laboral"

Sagrario Martínez Ferrari ee la nueva responsable de Desenvolvemento Económico y Empleo en el gobierno bipartito de Cangas. Ella también lleva Mar y Rural y los datos del desempleo le cogen, como ella dice, en un momento en el que prácticamente acaban de aterrizar.

Es consciente de que a nivel laboral, Cangas tiene que mejorar "y estamos con un programa de gobierno para intentar que las cosas mejoren creando empleo y formación", pero la socialista asegura que no va a anunciar ningún proyecto antes de que no esté firme sobre la mesa. No quiere echar campanas al vuelo y admite que prácticamente se han incorporado ayer. De hecho, el bipartito ACE-PSOE se formó en julio.

La nueva edil de Empleo asegura que procede de una familia trabajadora -su madre era trabajadora en el mercado y su padre, marinero. Ella estudió auxiliar de Enfermería y trabajó diez años en ayuda a domicilio y siete años en la palaza de abastos con su tía. Desde hace 16 años, lo hace en un despacho de abogados por las tardes y ha dejado su trabajo por las mañana en una fábrica de conservas para dedicarse al Concello, en donde tiene media dedicación.