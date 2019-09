Artes mayores

Los mayores de O Morrazo no solo reclaman aumento de las pensiones en su tiempo libre, sino que dedican también parte del mismo a demostrar sus muchas inquietudes culturales. La XIII exposición y certamen de pintura que organiza Artepén en Cangas es muestra de ello.

En A Capela de Hospital vuelven a colarse cuadros miembros de la Asociación Cultural y Recreativa de Maiores do Morrazo (Artepen). La exposición que se inauguró ayer permanecerá abierta hasta el día 15 de septiembre. En esta ocasión participan en la muestra pictórica 23 artistas aficionados: Alberto Blanco Piñeiro, Celestino Juncal Argibay, Benigno Piñeiro Ruibal, José Manuel Romero Molanes, Valentín Bernárdez Solla, José Manuel Sánchez Agulla, Manuel Carillo Santiago, María Freire Pérez, Esperanza Cidrás Freire, Celia García Rabanal, María Otero Piñeiro, Ángel Baqueiro Carballo, Jesús Rodal González, Ángel Soliño Santos, Graciela Susana Cotgnati, Elisa Sampredro Chapela, Mercedes Piñeiro Abalde, Esther Varela Otero, Carmen García Parcero, Josefa Villar Saa, Generosa Bajo Llopis y Joaquina B. Fernández Mariño.

La exposición es el colofón al trabajo realizado por esos artistas, que se plantea como una demostración de la capacidades que tienen las personas mayores, sin preparación artística previa. También pretende servir de estímulo a otras personas para que participen activamente en al aprendizaje de la pintura.

Aretepen está aberta a todas las personas mayores que quieran iniciarse en el arte de la pintura, descubriendo sus potencialidades y capacidades y promoviendo un envejecimiento activo y saludable.

"A exposición de puntual que se celebra constitúe a culminación dun ano de traballo e adicación deste grupo de persoas que, con entusiasmo e ilusión, mostran as obras realizadas baixo a instrucción da monitora Lidia Nieves, licenciada en Bellas Artes. Numerosas personas se congregaron ayer en la Capela do Hospital para presenciar esta exposición tan particular.