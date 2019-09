Concurso contra la maleza en Cangas

La falta de limpieza de la maleza este verano en las aceras de las principales vías de Cangas ha generado malestar y la puesta en marcha de una iniciativa vecinal, a través de las redes sociales, mediante un concurso de fotografías para denunciar esta situación. La iniciativa partió de una vecina después de ver cómo en Facebook se subían fotos para denunciar este mal estado y se generó un debate en el que también intervino el propio alcalde, Xosé Manuel Pazos, muy activo siempre en las redes sociales. La denuncia se ha trasladado al Concello y también a la Xunta para que actúen.

Vecinos de Cangas han puesto en marcha una iniciativa ciudadana, planteada como concurso fotográfico, para denunciar la maleza que invade las aceras con el fin de que las administraciones pongan remedio y a la que se ha sumado el PP que ayer criticaba la situación y preguntaba al gobierno local si se iba a revertir.

Todo empezó con críticas en las redes sociales de una vecina, centradas en principio contra el Concello, por el abandono de Cangas este verano: "É un berro de toda a xente"y se generó un debate y comentarios, incluso del propio alcalde, Xosé Manuel Pazos, muy activo siempre en la redes. Mientras que la vecina escribía "Cangas non só é Rodeira, estamos moi molestos coa súa xestión municipal", el alcalde respondía que las fotos que se habían subido eran de carreteras de competencia de la Xunta, no del Concello y preguntaba si también las habían enviado a Feijóo y San Caetano "Eu sí que llas mandei", matizaba. Una vecina de Bueu reprochaba que se trataba de la típica respuesta de los alcaldes de O Mporrazo y Pazos explicaba cuáles eran las carreteras de competencia provincial y autonómica y cuáles las locales.

Otro vecino le reprochaba en el debate en las redes sociales que el trabajo del alcalde es representar al pueblo de Cangas y luchar por todos sus vecinos y su bienestar. "Niso estamos", le respondía Pazos.

Entre las fotos ya enviadas al denominado concurso está la del cartelde una oveja en medio de una maleza en la avenida de A Coruña en la que se puede leer: "Servicio de jardines y desbroces".

La promotora de la iniciativa ya remitió el mismo escrito que envió a Pazos al presidente de la Xunta. "Queremos que se limpie como se merece, ya sea Xunta o Concello. Que se tomen medidas. No es suficiente decir que la culpa es de la otra administración o de los dueños de las fincas. Las administraciones públias deben limpiar lo que les compete o actuar contra propietarios que no limpien".

Por su parte, el portavoz del PP, José Enrique Sotelo, asegura que a pesar de las denuncias vecinales y también de este grupo "Cangas segue a monte, e non só o rural". Dice que da vergüenza ver el estado de las carreteras de acceso a la localidad, las aceras, las sendas, las rotondas, los entornos de las playas o los lavaderos "pero para Pazos a culpa é de todos menos del". Curiosamente, añade Sotelo, culpa a la Xunta, Diputación y seguramente a la Autoridad Portuaria, incluso a Portos del abandono del pueblo. El problema, asegura Sotelo, es que el gobierno gastó sin control y al margen del la ley con reparos suspensivos de Intervención en contratar empresas "a pesar de dicir que municipalizarían os servizos públicos e os servizos xa non os poden externalizar pois a pesar de recadar máis que nunca co despilfarro destos anos, Cangas xa non paga as facturas no prazo establecido e figura na relación de Concellos que incumpren o tempo establecido".