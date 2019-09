El PP cangués exige un plan de limpieza de aceras, lavaderos y el entorno de playas

El portavoz del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, exige al gobierno local un plan de actuación para revertir la situación de la invasión de maleza en distintos puntos del municipio. Quiere saber también con cargo a qué partida se llevaría a cabo este plan. Sotelo asegura que existen denuncias de distintos colectivos vecinales y que "Cangas segue a monte, e non só no rural. Dá vergoña ver o estado das entradas a Cangas, as beirarrúas, sendas, rotondas, entornos das praias ou lavadoiros". En este sentido critica que el alcalde culpe a la Xunta y la Diputación de estas situaciones "cando os servizos como luz, saneamento, abastecemento ou limpeza de beirarrúas nas distintas estradas son competencia do Concello".

Sotelo alerta también de que Cangas "xa non paga as facturas no prazo establecido por Lei".