Pisos de hasta 900 euros por 15 días

Las reservas hoteleras no son la única posibilidad de alojamiento que ofrece la comarca de O Morrazo. El alquiler de viviendas es otra de las alternativas. El incremento de la demanda ha provocado un aumento sustancial de los precios, que se situaron en cifras desorbitadas. Por ejemplo, un piso en la playa de Rodeira alcanzó los 900 euros por 15 días. Esta situación se dio en los tres concellos. Su alto coste no fue impedimento para los turistas que apostaron por este tipo de alojamientos, pues en su mayoría ya no se encontraban disponibles desde la última semana de julio.

Los campings también se han visto sacudidos por la explosión turística, registrando un aumento de las cifras de ocupación. Los bungalós siguen siendo los más demandados dentro de este sector. La mayor parte de estos alojamientos ya cuentan con reservas confirmadas hasta mediados de septiembre. Las parcelas destinadas a tiendas de campaña y autocaravanas también han sido motivo de reclamo, llegando alguna de las semanas a no contar con espacios disponibles en los principales campings de la comarca. El éxito de estas instalaciones reside en su proximidad a las áreas de ocio veraniego, así como en su reducido coste en comparación con las otras dos propuestas de alojamiento convencionales, subrayan profesionales del sector.