Bueu defiende las "Freguifestas" y rechaza que sean "festas do Bloque"

El Concello de Bueu se muestra satisfecho con el balance de las actividades culturales llevadas a cabo durante el verano. Asegura que la repercusión de las actuaciones desarrolladas por las diferentes concejalías han permitido afianzar la oferta destinada a todos los públicos que se viene ofreciendo a la villa morracense en los últimos años. Desfiles, teatro, exposiciones y conciertos integraron el catálogo de actividades de ocio que se han llevado a cabo.

Las "Freguifestas" son el principal motivo de orgullo del gobierno local. Este evento multidisciplinar con actividades infantiles, actuaciones de música y homenajes a vecinos que han colaborado en las diferentes parroquias para conseguir un hueco en el verano de Sanamedio, Beluso y la Illa de Ons, también ha sido motivo de críticas por parte del portavoz del PSOE. El concejal de Cultura, Xosé Leal, responde a las acusaciones suscitadas declarando que: "Vilas cando crítica estas festas non está a criticar ao goberno só, senón tamén á veciñanza que colabora e goza coas mesmas. Ademais fáltalle ao respecto ás persoas que reciben a homenaxe". "Se pensa que por chamarlle tendenciosamente festas do bloque lle quita valor ás mesmas está errado, xa que participan persoas de todas as ideoloxías. Anímolle a asistir polo menos ás homenaxes o vindeiro ano, pola responsabilidade que o seu cargo implica", remarca el concejal de Cultura.

Además de las "Freguifestas", las parroquias de Beluso y Cela contaron con teatro familiar. El cine también estuvo presente en la plaza de Massó con "Cinema na Rúa". La oferta de ocio de este verano se complementó con un desfile de joyería y moda, la liga ACT de traineras y el ya tradicional torneo de fútbol sala de base.

El mes de septiembre no supondrá un freno a los eventos, ya que el municipio alojará exposiciones, el Fic Bueu, las fiestas del barrio de A Banda do Río y una prueba de ciclismo BTT. Además, el Aula de Municipal de Música abrirá sus puertas próximamente.