El gerente de Sanidade en Vigo recibe el jueves a la alcaldesa

Después de meses de espera, el gerente de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo (EOXI), Julio García Comesaña, que se encarga de la gestión del área sanitaria viguesa, ha convocado a una reunión a la alcaldesa, Leticia Santos. Será el jueves, a las 13:00 horas, en el Álvaro Cunqueiro y sobre la mesa estará el problema de la falta de personal que padece el Centro de Salud de Moaña y que es uno de los caballos de batalla del gobierno local. Desde hace meses acude a las concentraciones de todos los jueves del personal sanitario ante el Centro de Salud.

Toda la semana pasada, el centro de salud estuvo con el servicio de pediatría con sustitutos cada día con horario reducido, incluso sin médico un día y cuando se confiaba en que el lunes volvería todo a la normalidad en horario completo de mañana, con el regreso de los pediatras -uno de baja y el otro de vacaciones-, ha vuelto el problema. El peidatra que estaba de baja regresó pero coge sus 15 días de vacaciones, con lo cual la plaza volverá a estar sin cubrir.

La alcaldesa asegura que el martes se va a reunir la Mesa da Sanidade para concretar los puntos que se van a llevar a la reunión y la falta de efectivos es uno de ellos. Aparte de la mala situación de pediatría en Moaña, de la que dice que ocurre en uno de los municipios gallegos con más cartillas en relación al número de habitantes, está la situación que se arrastra desde octubre por la falta de refuerzo en el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias y el problema con la coberturas de las vacaciones.

Leticia Santos asegura que es preocupante la situación con respecto a la matrona, que coge vacaciones y Sanidade no cubre la palza con otra persona dejando a las mujeres embarazadas desatendidas y también al resto. Asegura que desde que retiraron el derecho de la revisión ginecológica en el Sergas, lo único que les queda a las mujeres es la posibilidad de una citología con la matrona. La alcaldesa no entiende que el Sergas no cubra las vacaciones de la matrona porque no puede alegar que haya falta de personal, comocon los pediatras, ya que hay titulados de enfermería que pueden llevar la plaza.