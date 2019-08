"Ría de Vigo" recibe 9 millones de almejas babosas para regenerar Rodeira y Tirán para el marisqueo a flote

Ante la playa de Rodeira repleta de bañistas a las once de la mañana, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, se desplazó ayer a este arenal de Cangas para referirse, no a su aspecto turístico, sino productivo. Rodeada de la plana mayor de las cofradías de esta comarca y del presidente de la Asociación de Marisqueo a Flote Ría de Vigo y patrón mayor de Redondela, Clemente Bastos; además del portavoz del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, y ediles de este grupo, hizo balance de los proyectos de regeneración de marisqueo subvencionados por su departamento en Galicia, entre los que se encuentra el de esta playa, en donde Ría de Vigo sembró 4,5 millones de unidades de almeja babosa en junio, al amparo de estas ayudas. En el acto participaron el patrón mayor de Cangas, Javier Costa, y el gerente de la cofradía, David Fernández; el presidente de la Federación Provincial de Cofradías y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas; y el gerente de la cofradía de Moaña, Luis Sequeiros, además de la directora xeral de Desenvolvemento, Susana Rodríguez.

Los trabajos de regeneración en Rodeira consistieron en el arado de una superficie de 30.000 metros cuadrados de fondo marino y la repoblación de la almeja, con un tamaño entre 11 y 15 milímetros, que podrá extraerse en dos años y que hoy será muestreada para ver su crecimiento. La Asociación y con cargo a la convocatoria de ayudas 2018-2019 también llevó a cabo un proyecto de regeneración en el banco de Tirán y en las ensenadas de San Simón y de Cangas y acaba de recibir la resolución de la convocatoria de 2019 con la aprobación de otros dos proyectos, uno de ellos también para seguir la regeneración de Rodeira en otra zona del banco.

Con estas ayudas del Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP), en la convocatoria de 2019-2020, la consellería confirmó que tenía previsto repoblar cerca de 170.000 metros cuadrados de superfice para el marisqueo a flote con especies autóctonas. Además de la Asociación Ría de Vigo, se beneficiarán con siembra de almeja las cofradías de Pontedeume, Camariñas, Illa de Aorusa, Cambados, Vigo, O Grove y Redondela.

Rosa Quintana animó a las cofradías a seguir presentando proyectos porque todavía hay dinero a disposición del sector, ya que se repartieron 700.000 euros en toda Galicia de un presupuesto de 2,3 millones. En la ría de Vigo se entregaron 360.000 euros de ayudas este año y más de 200.000 el año pasado . Añadió que las ayudas se fueron mejorando, año tras año, para hacerlas más cómodas para que el sector acceda a ellas, como convertirlas en bianuales para que la cofradías tuvieran más tiempo de planificación. Señala que de esta manera, los técnicos pueden hacer control periódico de la semente de almeja, si crece y si hay depredadores para incorporar correcciones en el proyecto siguiente. De hecho asegura que los proyectos presentados en esta convocatoria llevan la posibilidad de colocar nasas en el entorno de la zona recuperada para evitar que la estrellas actúen como depredadoras de las almejas.

La titular de Mar dice que la consellería sigue en la línea emprendida en 2009 de intentar recuperar las antiguas zonas de producción marisquera que, por diferentes motivos, se fueron degradando y algunas no están productivas, con el fin de aumentarlas para incrementar también el número de personas que pueden acceder al marisqueo. En la ría hay 314 permisos de explotación de marisqueo a flote, aunque suelen trabajar habitualmente unas 200 embarcaciones.

Respecto a las causas de que un banco deje de ser productivo, asegura que influyen muchas razones como obras en el litoral que modifican las corrientes y hace que el agua no llegue con tanta fuerza; o el descenso de los profesionales y que se abandone un banco porque es más cómodo ir a trabajar a donde se sabe seguro que hay marisco. En este sentido dijo que en el mar pasaba como en tierra, en donde si un campo no se trabaja y no se oxigena, acaba por no tener vida.

Destacó la importancia para Galicia del sector del marisqueo y considera que la cofradías de la Asociación Ría de Vigo tienen bien planificados sus trabajos. Animó al resto de pósitos a que tomen ejemplo y hagan proyectos de regeneración de la biodiversidad y de incremento de la producción en los bancos "porque seremos capaces de seguir moviendo el mar de Galicia y la actividad económica".

En cuanto al plan de recuperación de la sardina presentado por España y Portugal en la CE, la conselleira señala que las informaciones de las que dispone es que "la especie evolucionó favorablemente y está mejor de lo que podía pensarse, por lo que pedimos que se trabaje tanto por Portugal como por España para que la comisión europea permita un incremento de la pesca".