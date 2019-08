Juncal pide adelantar la reunión con Belén do Campo ante la escalada del conflicto de Ons

El conflicto vecinal de Ons está tensando el final del verano en Bueu y promete que será uno de los principales asuntos cuando se estrene el curso político en septiembre. El alcalde de Bueu, el nacionalista Félix Juncal y ante la presión de los isleños que reivindican sus derechos de acceso libre a la isla fuera del carné especial de la Xunta que impuso el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de las Illas Atlánticas, ha escrito una carta a la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, para solicitar un adelanto de la reunión en la que se va a tratar la problemática de Ons.

Tal y como explica en su escrito la alcaldía, la temporada estival y el acceso por parte de los vecinos a la isla de Ons está derivando en una situación compleja, en la que se está debatiendo la idoneidad de continuar o no con la declaración para este espacio como Patrimonio de la Humanidad, junto a las restantes islas del Parque nacional (Cíes, Sálvora y Cortegada). Por eso que ha pedido que se adelante esta reunión entre representantes municipales, autonómicos y vecinales que estaba prevista para noviembre.

Los vecinos, constituidos en Asociación de vecinos y Amigos de las Islas de Ons, han exigido al gobierno local que lleve a pleno la retirada del apoyo que le había dado el Concello en 2017 a la candidatura integradora de la Xunta para la declaración de todo el conjunto de las islas del Parque Nacional de las Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad ante la Unesco, frente a la del Concello de Vigo que fue el que inició la carrera por esta declaración, pero solo para Cíes.

Hasta ahora, desde el gobierno local solo hubo declaraciones de buenas intenciones de que si la Xunta no respetaba los derechos de los isleños, se retirará el apoyo del Concello a esa candidatura de la Xunta, pero los vecinos quieren que se retire ya, porque llevan meses esperando por ello desde antes de las elecciones y porque a día de hoy no tienen información de lo que supondría esta declaración.

Juncal asegura que desde el gobierno local continúan realizando gestiones para defender el derecho de todos los vecinos de Ons a acceder libremente a sus casas. Por eso añade, que se solicitó la intervención de la Valedora do Pobo, que la semana pasada remitió un escrito admitiendo a trámite la queja "por reunir os requisitos formais recollidos no artido 18 da Lei do Valedor do Pobo, e que atopa, en principio cobertura constitucional derivada do artigo 103.1 da Constitución".

Desde la corporación, según manifiesta el alcalde nacionalista, se defiende que los vecinos de Ons no pueden ser considerados visitantes y que, por lo tanto, se les debe permitir acceder libremente a sus casas, "non só aos concesionarios/as senón tamén ao seu entorno e círculo familiar, xa que eles e elas constitúen elementos fundamentais de Ons e forman parte do seu patrimonio vivo e inmaterial".