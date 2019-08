La temporada de caza no es una solución

Los vecinos no saben hasta que punto la ampliación del período hábil para la temporada oficial de caza de jabalí les va a beneficiar. "Una de las cosas que nos dijo el inspector en su visita, es que dependiendo de cómo evolucione la situación, a lo mejor la Concellería autorizaba de forma puntual una batida", destaca uno de los vecinos de Coiro. El período de caza permanecerá abierto hasta el domingo, y habrá que esperar hasta el 7 de enero para que se vuelva a permitir la cinergética.

La proximidad de las viviendas a las zonas afectadas por los ataques dificulta la intervención de estos grupos. "Las autorizaciones dadas no permiten que los cazadores intervengan fuera de los terrenos fijados, por lo que muchos de nosotros no vemos hasta que punto nos beneficia. Es verdad que la población disminuye un poco, pero la sobreabundancia de jabalíes es tal, que todos los años tenemos el mismo problema", remarcan. Desde la Consellería de Medio Ambiente insisten en que este no es un problema exclusivo de Galicia, sino que afecta a a toda España.