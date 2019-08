El Partido Popular denuncia lagunas en el informe sobre las lanchas de socorrismo

El Partido Popular de Cangas no se muestra conforme con el informe presentado durante el último debate plenario en relación a los problemas vividos este verano con las lanchas de los servicios de socorrismo. El documento, firmado por el responsable del Servizo de Protección Civil el mismo día de celebración del pleno, el pasado viernes, relata las diferentes gestiones realizadas desde el 20 de junio, unos diez días antes de iniciarse oficialmente la campaña de verano de este año.

Desde el grupo municipal señalan que el informe omite ciertos aspectos como que la lancha adscrita a la Ría de Aldán sigue sin estar operativa o cuales son los motivos por los cuales la embarcación entregada por la Xunta no fue utilizada en las procesiones marítimas o eventos náuticos celebrados en la villa en estos meses. "Estamos falando dun informe de folla e media que máis que aclarar xenera máis interrogantes sobre a xestión do servizo", afirman desde el grupo opositor. "El señor Pazos ten que dar explicacións e non agocharse botando culpas aos demais, poñendo excusas que ninguén entende ou tras informes feitos a medias", declaran.

Los populares anuncian la presentación por registro de una batería de preguntas en relación a estos. "¿Porqué non está operativa a Salvacangas 4?" o "¿É certo que o coordinador so servizo estivo de vacacións en plena temporada, e nese caso, quen asumiu as funcións de coordinación e se conta coscuros necesarios para asumir ditas funcións?" son algunas de las cuestiones.

Desde la oposición exigen al gobierno que abandone la opacidad y actitud "oscurantista" mostrada hasta el momento. "Moito presumir de transparencia e presentan un informe a piques de rematar o mes de agosto e parar tratar de zafarse de dar explicacións no pleno", recalcan. Para los populares cangueses el informe "chega tarde, así como as explicacións do señor Pazos".