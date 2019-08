Avante! responsabiliza al gobierno de los salarios y le culpa de discriminar a sus ediles

No sentó bien en las filas de Avante! que el concejal Mariano Abalo, en nombre de uno de los grupos en el gobierno municipal, ACE, se empeñase en criticar el rechazo de la formación de Ánxela Vizoso a la primera propuesta de salarios que fue rechazada por el pleno de la corporación el pasado día 22 de julio. Mariano Abalo hacía referencia a que un trabajador no debía de cobrar menos de 1084 euros al mes y que la diferencia entre la propuesta salarial rechazadas y la aprobada el viernes es de 7.458 euros al año.

Avante! quiere recordar que quien propuso los salarios fue el gobierno, que ellos solo hablaron de masa salarial total, pero que quienes marcaron los diferentes salarios fueron ellos y, por lo tanto, son ellos quienes discrimina a sus compañeras, Sagrario Martínez y Mayte Villar, que cobra algo más de 700 euros con un 60% de la jornada laboral. "É doado falar e criticar logo de aprobar os salarios, se hace non estaba de acordo puido presentar unha enmenda máis xusta seguramente do gasto e non teríamos problema en aprobala. Foron eles quenes diferenciaron entre concellais de primeira e de segunda.Son os únicos responsables do reparto económico, non nós", señala Avante !

Lo cierto es que parano incrementar la masa salarial la única forma era ésta o reducir los salarios del alcalde y el de las dos dedicaciones exclusivas. También cabría la posibilidad de eliminar concejalías con retribuición. Pero lo que más molestó a Avante! es que se crticara el acuerdo al día siguiente de haberlo tomado, como si fuese un desquite.

Por su parte, el BNG presentó un ruego en el último pleno para que el gobierno local elabore un informe, que ya estaba comprometido, de manera que se ponga a disposición de los grupos de la corporación municipal toda la documentacón precisa ara llegar a un acuerdo plenario, de cara a continuar con los trámites para la catalogación del Espacio Natural de Interés Local Punta Balea-As Barreiras.

El BNG recuerda que en octubre del 2015, el grupo de anillamiento Anduriña y la Comunidad de Montes Vecinales de Darbo presentaron una propuesta en la que solicitaba la catalogación del citado espacio. Como resultado de esta propuesta se acordó en pleno realizar un estudio por parte de la concejalía de Medio Ambiente y el consiguiente informe de valoración sobre la catalogación de estos espacios como Espazo Natural de Interese Local (ENIL). El BNG recuerda que Xesmega realizó un trabajo técnico,pero "non temos constancia da elaboración do informe compometido".