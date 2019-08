Sin fuegos acuáticos

Falta innovar en los fuegos de artificio de las Festas do Cristo de Cangas. Los de ayer no estuvieron mal en cuanto a la duración, con 15 minutos de espectáculo desde el muelle, pero quizás arrancaron sin esa potencia que sí demostraron al final y con algunas tiradas demasiado espaciadas. Se dispararon casi 169 kilos de pólvora,17 más que el año pasado por parte de la misma empresa de Nigrán, pero faltó más espectáculo, quizás también porque la Subdelegación del Gobierno no permitió el lanzamiento de los fuegos acuáticos por cuestiones de seguridad. Según el área técnica de la Subdelegación, los fuegos acuáticos tendrían un lanzamiento de 135 metros y entendió que no se cubría bien el espacio de seguridad, pese a que en el Plan del Concello, elaborado por la Agrupación Municipal de Emergencias, contemplaba un radio estipulado por Capitanía Marítima de 500 metros de zona de seguridad de navegación.

Pese a todo, los fuegos de artificio siempre son una de las grandes atracciones del Cristo y ayer lo volvieron a ser con cientos de personas en torno al muelle, protegido por el Grupo de Emergencias. Su responsable Cesáreo Coya respiraba tranquilo al término de los mismos.

Las fiestas ofrecen hoy más atractivos. La programación musical incluye el concierto de Toreros Muertos, la banda que lidera el humorista Pablo Carbonell, que hace escala en Cangas dentro de su gira para presentar su primer álbum de estudio en 27 años de carrera "Estruendo Folclórico". La banda madrileña aborda desde punk a ritmos como el pasodoble, vals, rumba, cumbia o cha cha chá. El concierto está previsto a las 23.00 horas en el escenario de Ojea y cerrará la programación de hoy, que también ofrecerá verbena para el público más adulto con la Orquestra Miramar, en la Avenida de Eduardo Vicenti.

Por la tarde, a las 19.30 habrá acrobacias para el público familiar, en la Praza da Palma, con Sue Moreno y su espectáculo "4.0". Mezcla técnicas aéreas de circo con canciones y teatro físico, sobre una estructura de 6 metros de altura. La historia es la de una mujer en su día a día, intentando conciliar su trabajo, vida y maternidad desde un punto de vista divertido y tierno.

La banda Bellas Artes de Cangas será la encargada del pasacalles de primera hora de la mañana, previo a la misa solemne de las 11.30, en la excolegiata. A su conclusión, sobre las 12.30 horas, la banda ofrecerá un concierto en el atrio de la iglesia.