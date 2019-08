Un pregón marcado por la rima y el verso

Las Festas do Cristo dieron el pistoletazo de salida oficial ayer con la tirada de fuegos y el pregón a cargo de la poetisa María Dolores González-Chamadoira. La viguesa, conocida por su seudónimo "Chamadoira do Casal", durante su discursó exaltó la figura de los marineros cangueses. La historia del Concello de Cangas y la preocupación por el cuidado del medio ambiente, específicamente de los mares, fueron otros de los motivos presentes en su pregón. La música, el baile, los cabezudos y la que quema de las Damas y Galanes completaron el programa mañanero.

Una oda a los marineros de Cangas fue el punto de partida del pregón de estas Festas do Cristo. La poetisa María Dolores González-Chamadoira, más conocida como "Chamadoira do Casal", destacó el carácter guerrero de todas aquellas personas que dedicaron su vida a faenar en los mares. "Mariñeiros, sodes para min, os catedráticos dos mares, dos ventos e das estrellas que levan tantas condecoracións no seu peito coma gotas de salseiro riscan as súas olladas", declaró la poeta viguesa tras dedicarles su poema "O vento do Noroés". En la Praza do Concello se encontraba el alcalde local, Xosé Manuel Pazos, concejales como Mariano Abalo o Mercedes Giráldez, y representantes de los grupos municipales.

Antes de dar paso a la pregonera, el regidor cangués tomó la palabra."Gracias a todos y a todas por acompañarnos en un momento tan especial. Este año me toca por primera vez dirigir la presentación como concejal de Cultural, responsable de las fiestas, y como alcalde del municipio. Mi función es presentar a la pregonera de esta edición, aunque estoy seguro que muchos de los que estáis aquí ya la conocéis de sobra. "Chamoira do Casal" es una persona que cumple los requisitos, al ser una creadora literaria con una vida muy intensa", expusó el alcalde.

Historia del municipio

María Dolores González-Chamadoira se dirigió a los cientos de personas que se reunieron delante del Concello para escuchar atentos un pregón marcado por la rima. La historia de municipio estuvo presente con múltiples alusiones al pasado, desde su perspectiva de niñez. "Hoxe síntome unha cativa de sete ou oito anos, pequena ladra municipal que ía roubar aquí follas de morera para os vermes de seda; unha rapariga inqueda e curiosa, caneando vieiros cara a escola ou ós domingos, á misa celebrada por Don Ándres", recitó la poetisa.

Durante su discurso dio las gracias al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, y a la comisión de fiestas por otorgarle el honor de abrir los festejos. "Esta data pervivirá na miña memoria e miña alma. Grazas a todos por facer realidade o soño impensado dunha rapaza que en vez de estudar, escribía, lía, memorizaba poemas e facía redaccións por encargo das súas compañeiras do colexio da Compañía de María", declaró. La poetisa también dedicó palabras de agradecimiento a los cangueses. El pregón tuvo su parte reivindicativa a favor del cuidado de los mares. "Un dos maiores danos ó medio ambiente son os recheos ó mar. Se se puxera freno a isto, os vindeiros cangueses poderían ter un mar de progreso no mundo moderno que lles toque, sen renunciar á fartura", expusó.

Su vinculación con el mundo artístico fue otro de los motivos presentes en su pregón. La poeta hizo referencias a Áviles de Taramancos, así como a la tradición musical y teatral de Cangas. A modo de conclusión, "Chamadoira do Casal" invitó a participar en los festejos a las cinco parroquias . Al finalizar la ceremonia, la pregonera fue obsequiada con una figura de Porcelana Galos y un motivo floral.