El PP califica de nefatos los resultados de la liquidación del presupuesto de 2018

El grupo municipal del Partido Popular, a través de su concejal experto en asuntos económicos, Pío Millán, denuncia que los resultados de la liquidación del presupuesto de 2018 del Concello de Cangas son nefastos. Asegura que desde el año 211 el Concello no obtuvo un resultado presupuestario negativo y ahora aparece un 2018 con un resultado negativo de casi un millón de euros, existiendo durante este año muchas más obligaciones económicas reconocidas que ingresos reales.

"Por moito que avisaramos que isto podía suceder, non deixa de ser una moi mala noticia. Pero o descontrol e o despilfarro do goberno de Cangas durante o mandato 2015-2019 ten como resultado este malísimo dato. Como exemplo, en tres anos aumentaron o gasto corrente de 2,9 millons de euros a 5 millóns, prestando os mesmos servizos. E o que é mais grave, cun ingresos por impostos que superaron o 6,7 millóns de euros en impostos no 2018, cando no 2014 foron de 4,3 millóns".

Pío Millán manifiesta que el remanente de tesorería, que tanto trabajó costó equilibrar este resultado en 2010, era de más de 15 millones en negativo y se dejó en 2015 prácticamente a cero. Ahora vuelve a ser negativo en 430.177 euros. "este gobierno actual, ademáis de desprezar o esforzo que fixo o pobo de Cangas para que o Concello poidera sanear as súas contas durante o periodo 2011-2015, decidiu tirar por borda todo este traballo e volver a gastar máis do que ingresa, cousa que non sucedía dende o ano 2010. En economía pública hai un dito que di: déficit do presente impostos do futuro. Eso é o que vai conseguir este goberno municipal, que teña que tirar de máis impostos para sanear o problema, agora entendemos que non queiran baixar ningún imposto, con este gastos necesitan recadar o máximo posible e ainda así, nos atopamos pérdedas. Pero esta situación no pode quedar así, dende o PP estamos estudando a posibilidade de tomar medias legais para que esta desfeita non sea maior, porque pode crecer en 2019" manifesta Pío Millán.