La fiesta continuó antes y después del pregón

El pregón de inauguración de los festejos a cargo de la poetisa "Chamadoira do Casal" no fue el único acto que se llevó a cabo en la jornada mañanera de ayer. Las gaitas y los bailes típicos llenaron las calles del municipio desde primera hora, animando a la ciudadanía minutos previos al comienzo de la alocución de las Festas do Cristo de esta edición.

Un año más, el lobo, la vieja, la joven, el hombre, el tradicional "demo" y los dos turcos fueron los cabezudos que bailaron con los pequeños y no tan pequeños. Las figuras tradicionales, que intentan recuperar la historia cultural canguesa recorrieron el espacio comprendido entre el Auditorio y la Praza del Concello acompados por un grupo de gaitas.

Un fogonazo de salida, que prendió el regidor local al grito de ¡Viva las Fiestas del Cristo!, provocó que la masa de gente aglutinada frente al Concello se dirigiera a la zona acordonada para presenciar como las figuras de las Damas y Galanes se consumían entre la pólvora tras girar sobre un eje horizontal y después, sobre otro vertical.