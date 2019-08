Una diferencia insalvable de 7.458 euros

El desbloqueo salarial, como le gusta decir al representante de ACE y edil de Facenda, Mariano Abalo, permite a esta formación política presentar una comparativa entre la propuesta que fue rechazada en julio y la que fue aprobada ahora y no duda en criticar a sus excompañeros de coalición en el anterior mandato. Afirma que no se puede dignificar los salarios de los planes de empleo y luego precarizar y concretar retribuciones de miseria "co ánimo de rebentar a dedicación dos cargos públicos".

Abalo explica "as terribles diferencias entre o que defendía ACE e que se aprobou no pleno do venres". La propuesta primera del gobierno aprobada el viernes supone un gasto en salario del alcalde de 59.539,58 euros al año, las dedicaciones exclusivas, 37.741,23 euros cada una de ellas y las parciales, 18.870,62 euros cada una; total, 172.763,27 euros. La propuesta rechazada en julio establecía la misma cantidad para la alcaldía y las dedicaciones exclusiva totales, mientras que para las parciales eran 22.644,74 euros; un total anual de 18.311,52 euros. "Unha diferencia anual de 7.548,25 euros anuais, o que supondría uns 539, 16 euros mensuais para que as compañeiras con media xornada puideran acceder a un salario digno de 1.000 euros. Pero tomamos a decisión de levar a pleno a primeira, en defensa da gobernabilidade e priorizando que a xestión e o apoio a veciñanza está por riba de todo. Agora nos gustaría que o debate se centrara en clarexar que vai pasar coa recollida e tratamento do lixo, definir a liña de intervención económica, das políticas sociais e sobre a problemática do ciclo integral da auga. Mal imos ir se seguimos facéndolle o xogo a dereita caníbal e de tera quemada do PP".