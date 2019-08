Vecinos de Ons: "Es mentira que puedan ir a la isla todos los que acrediten que vivan en ella"

La portavoz de la Asociación de vecinos y amigos de la isla de Ons, María José Pérez, desmiente las manifestaciones de la Consellería de Medio Ambiente respecto a que todas las personas que acrediten documentalmente su residencia en la isla, puedan entrar y salir libremente, incluso cuando el cupo límite de visitantes esté completo. Explica que las navieras no tienen fórmula alguna para poder vender los billetes del barco a estos vecinos si el cupo está completo y además asegura que esta alternativa no les vale a ellos porque no permite que una persona empadronada en la isla pueda llevar también a la familia o a sus amigos, como se quiere en este fin de semana que se espera una afluencia masiva de personas con motivo de sus fiestas locales de San Xaquín.

Lo que reivindica la agrupación de vecinos -ahora asociación- es el acceso libre a la isla, sin la obligación del carné especial de la Xunta, como antes de la entrada en vigor del Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de las Illas Atlánticas, que aprobó la Xunta para optar a la declaración de sus islas (Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada) como Patrimonio de la Humanidad. La entrada en vigor del PRUG limitó el acceso de los isleños a Ons, con un cupo de 1.800 personas diarias, de los cuales 300 se reservan para el camping, 200 para grupos (se incluyen fondeos) y 1.300 para visitantes diarios a través de las navieras autorizadas.

A día de ayer desde la consellería aseguran que todavía quedaban plazas libres para el camping. Para ayer estaban vendidos 133 billetes; 53 para el sábado y 104 para el domingo. Sin embargo no hay cupo de visitantes para estos días de fiestas, de ahí la protesta que van a protagonizar los vecinos con una marea negra de camisetas de "Ons en loita" mañana domingo, en el día grande de las fiestas. Muchos de los vecinos que se niegan a expedir el carné, aseguran que solo les queda ir en los taximar, que son pequeñas embarcaciones con autorización de fondeo. La consellería manifiesta que para hoy y mañana todavía quedaban autorizaciones de fondeo disponibles.

Respecto a sus críticas a los alcaldes de Vigo y de Bueu, a los que calificó de oportunistas, Pérez asegura que no solo Félix Juncal se posicionó a favor de los vecinos en Bueu, sino toda la corporación y que han sido los vecinos los que han tirado de los alcaldes para que les ayuden en sus reivindicaciones.