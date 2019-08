La Valedora do Pobo admite a trámite la queja vecinal por el libre acceso a Ons

La Valedora do Pobo admite a trámite la queja presentada por el Concello de Bueu, en relación a la defensa de libre acceso de los vecinos de la Ila de Ons, tras haber estudiado y corroborado que cumple con los requisitos formales necesarios. A raíz de los recientes acontecimientos que se han producido la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, comparecerá en el Parlamento en septiembre, a petición propia, con el objetivo de aclarar la situación actual de acceso y resolver cualquier posible duda que exista al respecto.

La decisión de la Concellería de Medio Ambiente, trasladada al Concello de Bueu, en la que se establecía la permisibilidad de libre acceso a los vecinos de Ons, incluso cuando el cupo límite de visitantes estuviera completo, no ha sido bien acogida. La necesidad de una acreditación documental de residencia en el espacio natural es considerada por el Concello como una limitación de sus derechos. "Os veciños e veciñas da Illa non poden ser considerados como visitantes e, polo tanto, debe permitírselles acceder con total liberdade ás súas vivendas, non só aos concesionarios/as senón tamén ao seu entorno e círculo familiar, xa que eles e elas constitúen elementos fundamentais de Ons e forman parte do seu patrimonio vivo e inmaterial", declaran desde el gobierno local.

La posición de este organismo es conocida por los residentes de la Isla, los cuales tras no recibir contestación por parte de la Concellería de Medio Ambiente, acudieron al Concello de Bueu. "Cada paso que dan nos lo hacen saber. Todos los que tenemos propiedades intentaremos buscar todas las vías posibles para tumbar este plan", declara la portavoz de los vecinos de Ons Maria José Pérez.

La fórmula habilitada por la Xunta con la entrada en vigor del Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX), un decreto basado en informes técnicos que evaluan la presión humana que cada uno de los archipiélagos puede soportar sin poner en riesgo sus valores, ha sido motivo de conflicto desde su implantación.La legislación con la que se pretende garantizar la conservación del espacio natural protegido a través del establecimiento de cuotas de visitantes anuales, no parece convencer a los vecinos. La problemática de Ons sigue viva. Los residentes de la isla atlántica continúan manifestándose en contra de la decisión tomada por el gobierno autonómico. "La solución que nos han proporcionado no nos facilita en nada las cosas. Continuamos teniendo el mismo problema. La limitación de acceso a nuestras viviendas sigue existiendo", manifiesta la portavoz vecinal.

La campaña desarrollada por el gobierno autonómico para que Ons sea nombrada Patrimonio de la Humanidad junto con las Cíes, Cortegada y Sálvora, es otra de las razones de conflicto con los vecinos de la isla. Éstos consideran que el nombramiento incrementaría la problemática en cuanto al acceso. "Si ya nos encontramos en esta situación antes de haber sido considerada como Patrimonio de la Humanidad, imagínate después. Nosotros lo único que demandamos es que nuestra familia política y nuestros amigos, por ejemplo, puedan venir a nuestra casa", declara María José Pérez. En relación a este aspecto, el alcalde de Bueu, Féliz Juncal, ya ha manifestado en múltiples ocasiones que de continuar así la situación se plantea seriamente continuar con el apoyo a la declaración de este espacio como Patrimonio de la Humanidad, puesto que, "non se entende que se vaia en contra da propia humanidade", remarca.

Las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la reunión con los vecinos de Ons el miércoles han tenido una respuesta por parte del organismo autonómico. Para Medio Ambiente éstas tienen como objetivo alimentar su campaña para que solo Vigo y las Illas Cíes se beneficien de un posible declaración por parte de la Unesco, a la par que jugar con la supuesta defensa de los derechos de los residentes de Ons. Desde la Consellería también inciden en que las limitaciones de acceso y la candidatura no están relacionadas, al no ser ni siquiera uno de los requisitos a valorar por la Unesco. Desde la Consellería lamentan la actitud de los alcaldes de Vigo y Bueu, los cuales según ésta asumieron el papel protagónico en relación a este asunto y realizaron manifestaciones interesadas y sin fundamento con la finalidad de generar dudas sobre los derechos de los concesionarios de Ons y sus familias a moverse libremente por la isla atlántica.

Las fiestas de San Xaquín agravan la situación. La conversación telefónica entre Féliz Juncal y la Directora Xeral de Patrimonio Natural ayer, donde esta última aseguraba que los residentes non iban a tener problemas de acceso, no concuerda con las declaraciones enunciadas por los vecinos. "Tenemos dificultades desde hoy, ya que el cupo está completo y nos vamos a quedar sin ir. Yo, personalmente, no dispongo de billete para poder ir a Ons. Mi madre es la concesionaria y tanto mis hijas como yo no podremos asistir a las fiestas de este año por las limitaciones de la Consellería. Yo no soy la única, hay muchos vecinos en mi misma situación", expone la portavoz vecinal.Las 200 plazas bloqueadas por la Xunta, tras la realización de los trámites de prereserva por parte de 18 concesionarios, según lo enunciado por la Concellería de Medio Ambiente, tampoco parecen responder a las necesidades vecinales.

La Consellería pone en valor su actuación en relación con los permisos de acceso durante el día grande de Ons, al considerar que todos los vecinos que acreditaron una vinculación con este espacio protegido tienen la posibilidad de entrar y salir libremente. Desde la Xunta, en este sentido, aseguran que su objetivo ha sido siempre el de garantizar el derecho de los vecinos a participar y disfrutar de las fiestas patronales, compatibilizándolo con su propósito de conservación y protección en el que se basa la limitación de acceso fijada en el decreto. Por este hecho, han solicitado en todo momento la colaboración del Concello partiendo de que, en todo caso, resulta evidente que se debe aplicar algún sistema de verificación para acreditar que el derecho de libre acceso a Ons recaiga, efectivamente, sobre aquellas personas que tienen una vinculación con la misma.

La fórmula habilitada tras la entrada en vigor del Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) de protección y conservación del Parque Nacional, es considerada por los vecinos una "burla". " El carné no tiene sentido. Esto es lo nunca visto, ya que al fin y al cabo están diciendo quién puede ir o no a nuestras viviendas. Si yo quiero llevar a una amiga, y no hay cupo, no puedo". declara María José Pérez. La posibilidad de reservar seis plazas con derecho a pernocta vinculadas a cada una de las viviendas no es suficiente para los residentes.