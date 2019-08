Pazos valora el esfuerzo de Avante! y en el BNG se medita ahora pasar del no a la abstención

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, valora de forma positiva la decisión de la asamblea de Avante! de dar el visto bueno a la nueva propuesta salarial del gobierno que irá a pleno hoy. Alaba la actitud constructiva de la formación de Avante! y no duda en señalar que su propósito es consensuar los asuntos de importancia con la oposición de izquierdas, pero que no esperen que lo haga con el Partido Popular. El regidor local se muestra contundente a la hora de manifestar que no tiene intención ninguna de negociar nada con la derecha, cuando ya anunció que fuese cual fuese la propuesta de salarios para el alcalde y los concejales iba a votar en contra.

El BNG espera decidir mañana en asamblea, que tendrá lugar a las 18.00 horas. Será una reunión tensa. Fuentes nacionalistas no descartan que los concejales del Bloque se abstenga mañana en el pleno cuando se debata la nueva propuesta salarial. Pero a los militantes del BNG aún les dura la actitud que ACE tuvo con su partido en el último pleno, donde incluso se llegó a pedir una movilización contra el BNG y acusarlos de que a sus concejales solo les interesaba el sueldo. Pero también hay un sector nacionalista que opina que el propósito ya se cumplió, que no era otro que demostrar que un gobierno en minoría tiene que habituarse a negociar y a llegar a acuerdos para sacar las cuestiones importantes adelante. Se alegran de que la negociación con Avante! llegara a buen puerto y que el bipartito recapacitara y se mostrara proclive a dialogar. Consideran que es algo ganado y que fue gracias a que el BNG dijo no en el anterior pleno. Así que no se descarta para nada que se produzca una abstención. De momento, la portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, no quiso realizar declaraciones. Considera que debe ser la asamblea la que decida y será después cuando ella hable.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, decidió retirar del orden del día la propuesta relacionada con las competencias que la junta de gobierno arrebatará al pleno. Asegura que fue un error poner este asunto dentro de orden del día sin haber negociado antes con Avante! y el BNG esta cuestión, que para nada es baladí. El regidor local ofrece otra muestra de voluntad de negociar con el fin de buscar también colaboraciones puntuales para que Cangas avance y no se estanque por culpa del panorama político actual que obliga a ACE y PSOE a gobernar en minoría.

Pero en el pleno hay otros asuntos que llegan sin ningún tipo de consenso, como es la anulación del contrato del agua entre el Concello de Cangas y la UTE Gestión Cangas, que se pretende elevar de nuevo al Consello Consultivo de Galicia para que se presente. Si bien es cierto que Asamblea Pola Unidade (ahora Avante!) votó en la primera ocasión, en el anterior mandato, a favor de la anulación del contrato como propone el concejal de Facenda, Mariano Abalo. La anulación se basa en una discrepancia advertida por Intervención entre lo que figura en el contrato y el pliego de condiciones. El BNG, también es cierto, votó a favor a la anulación, por lo que en teoría el posicionamiento debería ser igual, porque nada cambió. Bueno, cambió para bien, porque la exigencia del Consello Consultivo al Concello de Cangas hizo que este presentara más documentación e informes. Otra cosa distinta sería la de la nueva ordenanza municipal del agua, que ya el alcalde mandó retirar del orden del día, para consensuarla con sus socios de gobierno, PSOE, y se supone que deberá hacerlo también con Avante! y Bloque Nacionalista Galego.