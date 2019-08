Luis Poceiro llegó a Cangas como ex

El ex alcalde de Vilaboa, el socialista Luis Poceiro, pasó ayer por el Concello de Cangas para saludar al alcalde., buen amigo suyo y con el que compartió luchas. La más reciente la del Área Metropolitana de Vigo. Reconocía que, al principio, echó de menos el cargo y la política. Pero después se dio cuenta de la alegría que suponía de que nadie lo despertara quejándose por algo, que no lo pararan en las calles de la villa, con cualquier excusa. ¡Era por fin libre! . Así que animó a Xosé Manuel Pazos a que no temiera la jubilación política, mientras se tomaban un descafeinado para "ajuantar o camiño".

Palabra de Xulio

En el otro lado, ya en la ría de Pontevedra, un concejal del Concello de Bueu, Xulio Villanueva, creo que se llama, y que por alguna suerte fue investido concejal de Participación Vecinal, entraba tarde mal y arrastro al conflicto de Ons. Pero él tenía prisa por hablar.

Pinchos del Alondras

Se alertó el presidente del Alondras, Luis Guimeráns, cuando de forma socarrona dijo el alcalde que los pinchos de la presentación del Alondras los había pagado el Concello que no, que los paga el club.