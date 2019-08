El alcalde dice que el PP carece de memoria en el conflicto del IBI y en el del agua

Retorna la guerra entre PP y ACE por el IBI. El alcalde se manifestaba ayer tremendamente sorprendido por el hecho de que el PP manifestara que no iba a tolerar que presumiera de gestión del IBI. Afirma el líder de ACE que el PP no es nadie para tolerar o dejar de tolerar. Por ejemplo, él si tolera que el PP se exprese de esa manera, pero no está de acuerdo en absoluto con ella. Xosé Manuel Pazos señala que es como si el Partido Popular no tuviera memoria. Se olvida de que fue ese partido quien subió el tipo impositivo del IBI y después los valores catastrales, que la reducción del tipo que consiguieron después se debió a que el PP aceptó de forma voluntaria subir los valores y que lo hizo por la puerta de atrás. Asegura que esta pérdida de memoria afecta también al PP en lo relacionado con el contrato del agua y las tarifas. "Foron eles quenes firmaron o contrato por 25 anos e eles quenes aprobaron a ordenanza tan protestada en 2015".