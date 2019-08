Salvador Rodríguez "No todos los personajes de los que escribo y me fascino me caen bien"

Atrincherado en la sección de reportajes de FARO DE VIGO, Salvador también tiene un "alma del nueve largo", que diría el añorado José Luis Alvite. El periodista y escritor bueuense presenta hoy, organizado por la Librería Miranda de Bueu, a las 20.30 horas, su nuevo libro: "En las rendijas de la memoria". El acto tiene lugar en la Sala Domínguez Búa y el autor estará acompañado por Eduardo Esteban, presidente de la Asociación Cristóbal Colón Galego y Ceferino de Blas, periodista, consejero de FARO y cronista oficial de Vigo, que ha prologado el libro.

- ¿En qué se diferencia este libro "En las rendijas de la memoria" de "Historias de Galegos Extraordinarios"?

-La verdad es que la línea es muy similar, así como también guarda parecido con otro libro mío anterior, "Memoria de náufragos". La principal novedad es que en este nuevo libro incluyo una segunda parte, titulada Blues de la Frontera, que está constituida por artículos que fueron publicados, en su mayoría, en la sección del mismo nombre del suplemento dominical Estela de FARO DE VIGO. Y es que, aparte del reportajístico, en esta ocasión también quise mostrar mi trabajo en el género del artículo, aunque algunos de ellos sean, también, historias, pero más pequeñas, y por tanto más intensas, que las otras. Otra novedad es que, esta vez, algunos de los protagonistas de esta historia no son gallegos, caso del alemán Walter Gietze, jefe del espionaje nazi en el Noroeste de España durante la Segunda Guerra Mundial, o del "hombre-lobo", Marcos Rodríguez Pantoja, que desde hace años vive en una aldea de Ourense

- ¿De dónde saca tanto tiempo para indagar en las vidas que después relata? ¿Se lo permite esta agitada y noctámbula profesión?

-Yo trabajo dese hace casi 25 años en la sección de suplementos semanales del periódico. Eso me permite dedicar más tiempo a los reportajes que si estuviese bajo la "dictadura" del día a día aunque, bueno, en el periodismo las prisas y la escasez de tiempo son el pan nuestro también de cada semana. Esa es una razón por la cual, cuando presento estos libros, insisto mucho en que se trata de relatos periodísticos, tanto por su marco de trabajo como por su estilo narrativo, por la manera de contar las historias, vaya.

- ¿De qué personaje de todos los que trata en sus libros quedó más fascinado?

-Es una pregunta difícil de contestar. Yo acostumbro a fascinarme (y enamorarme) de todas las historias sobre las que investigo y escribo, pero reconozco que no todos sus protagonistas me caen necesariamente bien. En realidad, lo que busco son buenas historias, historias atractivas, curiosas? incluso sorpresivas, tanto para mí como para quienes las lean.

- ¿Y cuál le ha decepcionado más?

-Ninguno.

- ¿Cuál pensó que iba ser muy difícil investigar sobre él?

-Ha habido varios. Walter Giese, por ejemplo, es un personaje muy misterioso. Incluso se dice que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se escondió en Brasil, como otros muchos nazis que huyeron por Galicia tras la caída de Hitler.

- A vuela pluma me quedo con el editor gallego de Julio Cortázar y García Márquez. Pero también me sorprende ese general republicano, Aranguren, que fue fusilado con el rosario en la mano. Es un cuadro de Dalí.

-Detecto que, lamentablemente, todavía hay mucha gente equivocada con la Guerra Civil española. Identifican a los republicanos como ateos y de izquierdas, pero resulta que también había muchísimos católicos, y de derechas, en el bando de los que perdieron la guerra, y Aranguren, que era general de la Guardia Civil, era uno de ellos. Supongo que a los independentistas catalanes de hoy en día igual no les hace mucha gracia reconocer que fue un alto oficial de la Guardia Civil quien defendió la Generalitat hasta el último suspiro, hasta dar la vida por ella.

- Un día me dijo que escribía por obligación, más que por devoción. Sin embargo ahora me encuentro con un Salvador Rodríguez más comprometido con la literatura, aunque sea biográfica.

-Lo que yo soy es periodista. Reconozco, eso sí, que yo elegí estudiar periodismo porque me gustaba escribir, y a quien le gusta escribir también le gusta leer buena literatura. En los últimos años, lo que me apasiona, además de mi profesión, es la Historia, bucear en sus recovecos. De hecho, de este material se nutre este libro, de unas historias (con minúscula) encontradas en las rendijas de la Historia (con mayúsculas) o, en este caso, de la Memoria.

- Es como los viejos rockeros, que deciden incorporar en sus nuevos discos solo dos o tres canciones nuevas. Lo digo por lo de recopilar algunos de los artículos ya publicados. ¿Piensa que en un libro el lector los percibe mejor, más que sujetos al látigo de la sección de reportajes de un periódico?

-"Memoria de Náufragos" se publicó con algunas fotografías de los personajes protagonistas, pero en "Historias de Galegos Extraordinarios" y en este libro quise darme un reto: ¿Serán capaces estas historias de resistir el paso del tiempo por sí solas? A esta pregunta solo pueden contestar los lectores pero, en mi opinión, sí: el periodismo escrito, en ciertos casos y sin perder su esencia, puede entenderse como un como género literario más.

- Para cuándo una novela. Ya sabe qué todos tenemos una repartida en hojas sueltas y bloc de notas del teléfono móvil. Me parecería imposible que usted no la tuviera.

-Lo he pensado, pero no intentado, al menos seriamente. El ritmo de trabajo en el periódico me impide dedicar el tiempo necesario como para construir ese universo entero que se precisa en una novela. Le tengo demasiado respeto al género novelístico como para no ser coherente conmigo mismo. Tal vez, cuando me jubile?

- A pesar de los años, le veo enamorado aún de una profesión tan canalla como la nuestra.

-Reconozco que, a lo largo de estos treinta y pico años de profesión, he pasado por momentos bajos pero, ahora mismo, amo más que nunca mi profesión y me siento muy afortunado por haberla elegido.

- ¿Ya no tiene mariposas en el estómago cuando presenta un nuevo libro?

-A la hora en que me hace esta entrevista faltan todavía 30 horas para el acto y ya estoy hecho un "manojo de nervios".

- ¿Le preocupa la audiencia o es algo que no le quita el sueño en absoluto?

-Me preocupa la audiencia en términos cualitativos, más que cuantitativos. Yo soy de los que, como decía García Márquez, escribo para que me quieran. Para mí lo más importante es que a los que me leen les guste lo que escribo. La opinión de los que no me leen me importa menos?Aunque, claro, ¿ a quien no le gustaría que sus libros se vendiesen como los de Arturo Pérez Reverte?