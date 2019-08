Caballero dice que la oposición de Ons "invalida" la propuesta de la Xunta a Patrimonio de la Humanidad

Los vecinos de Ons han encontrado un aliado en Abel Caballero, y el alcalde de Vigo en ellos, para combatir la candidatura de la Xunta en la Unesco para que el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, con este archipiélago, Cíes, Sálvora y Cortegada, sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Los vecinos reivindican el acceso libre a sus casas que esta declaración ha limitado mediante la aprobación del Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) que estableció un cupo diario de 1.800 personas a la isla. Por su parte, el regidor olívico defiende su candidatura de Cíes como Patrimonio de la Humanidad, anterior a la de la de la Xunta.

La alianza entre ambos se visibilizó ayer en una reunión en el Concello de Vigo que habían pedido los isleños, a la que acudieron unas 60 personas. Obtuvieron el total apoyo de Caballero que asegura que la oposición casi unánime de los vecinos de Ons a la declaración de pattrimonio d ela humanidad "invalida" la candidatura de la Xunta y pone al descubierto que el presidente "Feijóo mintió, improvisando una contracandidatura a la de Cíes solo para ir contra el alcalde de Vigo y la ciudad".

"Que toda España sepa lo que está pasando. La candidatura de Feijóo es una chapuza. Ons no va a ser nunca Patrimonio de la Humanidad, porque no reúne las condiciones necesarias. Especialmente, porque está habitada, y sus habitantes no queremos esa candidatura", aseguró, tras la reunión, la portavoz de los isleños, María José Pérez. "Lo que más nos indigna es el trato que hemos recibido. Cuando la Xunta presentó la candidatura, nos enteramos por la prensa. No queremos que nos limiten nuestra forma de vida", añade.

Caballero asegura que los vecinos le transmitieron que incluir Ons en la candidatura significa "la ruptura de su modo de vida, implica limitaciones que no van a admitir, entre otras cosas porque viven allí, son los ciudadanos de verdad de Ons ". Entiende que la Xunta basó su candidatura en "una mentira masiva" y que Feijóo ocultó algo importante al ministro de Cultura y a la comisión de representantes de las comunidades autónomas, de que los habitantes de Ons están en contra de la declaración. Dice que es una "mentira gravísima porque acaba de engañar a los que, de buena fe, apoyaron la propuesta de la candidatura. Si los habitantes de Ons no la quieren, se incumple una de la condiciones de patrimonio de la humanidad, que es la voluntad de los habitantes de preservar el lugar como tal". Explica que los ciudadanos quieren proteger la isla pero no quieren tener las limitaciones de acceder a su vivienda. "Si hoy quieren hacer una celebración en Ons y llevar a sus amigos no pueden y no lo admiten". Pone como ejemplo su propio caso, ya que ayer fue invitado por los vecinos para acudir este domingo a las fiestas locales de San Xaquín, en la isla, pero asegura que no puede porque el cupo de visitantes está agotado y no hay billetes; cmo también el ejemplo de una tataranieta, presente ayer en la reunión, que le comunicó que el martes no le dejaron subir al barco porque no tenía el carné especial de la Xunta, a pesar de que en su DNI sí pone que la dirección de su casa está en Ons.

cballeo insiste en que tampoco el alcalde de Bueu quiere la declaración en estas condiciones y asegura que esta situación pone al descubierto "la gran mentira de la Xunta que improvisó una contracandidatura a Cíes solo para ir contra el alcalde de Vigo y la ciudad. Se inventó una candidatura donde los vecinos de Ons, la segunda isla en importancia del Parque Nacional, no la quieren. Por lo tanto no hay candidatura y está invalidada".

Por su parte, el portavoz del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, acusa a Caballero, de pretender "cargarse" la candidatura de Cíes-Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad, por la "única razón" de estar impulsada por la Xunta. Incide en que Cíes es el "emblema" del Parque Nacional y que el regidor olívico "debería estar liderando" esa candidatura, "tejiendo alianzas" con los alcaldes del resto de islas "y no destruyendo." Recuerda que la extensión geográfica del Parque fue acordada por unanimidad en el Parlamento gallego y que incluso el propio Caballero, cuando era diputado del PSdeG, se lamentó de que esa figura de protección no abarcase más espacios, como las islas Sisargas, Lobeiras, Costa da Vela o el complejo dunar de Corrubedo.