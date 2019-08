Caballero asegura que la oposición de los vecinos de Ons invalida la candidatura de la Xunta a Patrimonio de la Humanidad

Unos sesenta vecinos de Ons se reunieron hoy con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el concello olívico para buscar su apoyo a la campaña que están llevando a cabo para tener acceso libre a sus casas en la isla y contra la inclusión de este espacio en la candidatura de la Xunta para la declaración del Parque Nacional de las Illas Atlánticas como Patrimonio de la Humanidad. Caballero asegura que la oposición casi unánime de los vecinos de Ons a esta declaración "invalida" la candidatura de la Xunta y pone al descubierto que el presidente "Feijóo ha mentido".

El alcalde de la principal ciudad gallega asegura que los vecinos le transmitieron que incluir Ons en la candidatura significa "la ruptura de su modo de vida, implica limitaciones que no van a admitir, entre otras cosas porque viven allí, son los ciudadanos de verdad de Ons y la Xunta, en su planteamiento, creó una mentira masiva sobre las condiciones de la candidatura que Feijóo propone y ocultó algo importante, al ministro de Cultura y a la comisión indicativa, compuesta por representantes de las comunidades autónomas, de que los habitantes de Ons están en contra de la declaración".

Califica la situación de "mentira gravísima porque acaba de engañar a los qu,e de buena fe, apoyaron la propuesta de la candidatura a patrimonio de la humanidad. Si los habitantes, casi de forma unánime no la quieren, y así es, se incumple una de la condiciones de patrimonio de la humanidad, que es la voluntad de los habitantes de preservar el lugar como tal".

Añade que los ciudadanos quieren proteger la isla pero no quieren tener la limitaciones que significa esta imposibilidad de acceder a su vivienda. "Si hoy quieren hacer una celebración en Ons y quieren llevar a sus amigos no pueden, y no lo admiten; llevan viviendo en la isla cientos de años". En este sentido, dice que en este acto fue invitado por los vecinos de Ons a las fiestas de San Xaquín este domingo, pero asegura que no puede ir porque ya no hay billetes para acceder a la isla, debido al cupo de la Xunta. Puso también como ejemplo, el caso de una tataranieta de Ons, presente en la reunión, que le comunicó que ayer no le dejaron subir al barco porque no tiene el carné especial, a pesar de que en su DNI sí pone que la dirección de su casa está en Ons. "Ellos dicen que la Xunta les miente, les engaña y no cuenta con ellos", asegura el regidor.

Añade que el alcalde de Bueu tampoco quiere la declaración en estas condiciones y asegura que esta situación pone al descubierto "la gran mentira de la Xunta que improvisó una contracandidatura a Cíes solo para ir contra el alcalde de Vigo y la ciudad. Se inventó una candidatura donde los vecinos de Ons, la segunda isla en importancia del Parque nacional, no la quieren. Por lo tanto no hay candidatura y está invalidada".

Insistió en que la Xunta ha realizado una "tomadura de pelo al ministerio y a las comunidades que pensaron que había una candidatura cuando era solo una estratagema política para parar la candidatura de Cíes como Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Vigo".